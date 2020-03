Segue desaparecido desde sábado (7) o motorista de aplicativo Rodrijes Spiller. A família registrou um boletim de ocorrência no domingo (8) pela manhã mas até o momento ele não foi localizado. A pista mais concreta foi o veículo dele encontrado abandonado em uma área próximo ao aterro sanitário. De acordo com informações da família, o automóvel estava intacto, com o banco do motorista puxado bem para frente, em uma posição que Rodrijes não costumava usar. Dentro foi achado o boné que o motorista usava.

A reportagem do Jornal Cidade conversou com a mãe de Rodrijes que está muito aflita e desesperada com a situação: “A última vez que vi meu filho foi por volta das 20h de sábado (7) quando ele tomou um banho e saiu de casa para ver a namorada. Algum tempo depois ela veio no portão de casa e disse que ele não tinha ido na casa dela. A partir disso o celular dele não foi mais visualizado e só cai na caixa postal”, afirma Dona Lia.

A mãe ainda relata que no sábado a tarde, entre 15h e 16h, o filho também esteve em casa e levou bolo e pão: “Ele é um filho muito carinhoso e trouxe essas coisas para tomarmos café da tarde. Depois ele tomou um banho e disse que ia trabalhar”.

Polícia investiga se existe ligação entre casos

A partir das 11h, o delegado seccional de Rio Claro, Paulo Nabuco, irá conceder uma entrevista coletiva onde irá esclarecer alguns pontos sobre o desaparecimento do motorista e a morte de uma jovem de 19 anos que foi encontrada na noite de domingo também próximo ao aterro sanitário onde o carro de Rodrijes foi localizado.

Ana Talita da Silva desapareceu na tarde de sábado (7). Ela trabalhava como empregada doméstica e solicitou por volta das 16h uma corrida para ir até um supermercado na Avenida 29 para a patroa. Depois disso não voltou mais.

Ana Talita foi encontrada sem vida próximo ao aterro sanitário em Rio Claro

Seu corpo tinha perfurações no pescoço e foi visto por uma pessoas que passava pelo local e acionou as autoridades policiais.