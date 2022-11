Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta no cruzamento entre a Avenida 19 e a Rua 6, no bairro Saúde, região central de Rio Claro, terminou com uma morte. A colisão aconteceu por volta de 16h30 de terça-feira (15). A vítima fatal foi Gilberto Lunardi, de 56 anos, que chegou a ser socorrido para a Santa Casa de Rio Claro, mas morreu horas depois.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a GCM foi acionada para o local do acidente e, ao chegar no endereço, os guardas se depararam com a equipe do SAMU chegando para prestar atendimento a Gilberto, que se encontrava em estado grave.

Os guardas conversaram com o motorista do carro envolvido no acidente, que parou para prestar socorro à vítima e aguardou no local. Questionado, o rapaz afirmou que trafegava com uma Doblô pela Avenida 19 e passou pelo semáforo, que sinalizava verde para ele. Neste momento, Gilberto, que trafegava pela Rua 6, teria passado no sinal vermelho com sua motocicleta e o motorista do carro não conseguiu frear ou desviar dele, o que ocasionou a colisão.

Segundo a GCM narrou à Polícia Civil, responsável pelas investigações, não havia testemunhas no local do acidente, porém há estabelecimentos comerciais que podem ter registrado a colisão através das câmeras de segurança.

Foi realizado o teste do etilômetro com o motorista do carro, que indicou que ele não havia ingerido álcool.

A perícia da Polícia Civil esteve no local do acidente para analisar a cena. Após seu falecimento no hospital, o corpo de Gilberto foi encaminhado para o IML, onde passou por exame necroscópico.

DESPEDIDA

Gilberto deixa viúva Roseli Maria Dantas Lunardi, além dos filhos Daniel Lunardi e Isadora Dantas Lunardi. O corpo de Gilberto será velado a partir das 14h desta quarta (16), no Velório Municipal, e seu sepultamento está marcado para as 17h de hoje no Cemitério São João Batista.