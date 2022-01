Faleceu nesta sexta-feira (28), aos 66 anos, o rio-clarense João Carlos Traina que fez história no futebol. A despedida de familiares e amigos acontece neste sábado (29) com o início do velório às 7 horas no Municipal e sepultamento às 10 horas no cemitério São João Batista.

Nas redes sociais, o Botafogo de Ribeirão Preto lamentou a morte de seu ex-jogador. “É com imenso pesar que a diretoria e torcedores do Botafogo receberam, nesta sexta-feira (28), a notícia do falecimento do ex-jogador João Carlos Traina, que vestiu a camisa do clube em meados da década de 70. Ele faleceu aos 66 anos vítima de falência múltipla dos órgãos em decorrência de uma cirurgia para a troca de prótese. Traina fez parte do elenco que conquistou o título da Taça Cidade de São Paulo de 1977. Ele era meio-campista, mas atuava em todas as posições do setor ofensivo.A diretoria do Botafogo presta os seus mais sinceros sentimentos de condolências à família e amigos e reza para que todos encontrem forças neste momento para superar essa triste perda”.

Homenagem publicada pelo Botafogo de Ribeirão Preto a João Carlos Traina nas redes sociais

Traina também fez história no futebol de salão em Rio Claro, no auge da modalidade e atuou no campos rio-clarenses também. Ele deixa a esposa Marcia Irene Martinez Traina, os filhos Rafael e Samuel, três netos e demais familiares.