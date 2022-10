Morador enviou foto que mostra escorpião capturado

Moradores da Rua 28, no Jardim Paulista II, relatam o constante surgimento de escorpiões nas residências e estão apreensivos com o problema. De acordo com o munícipe Valdecir Aparecido Javarroti, em menos de um ano já foram mais de 50 bichos peçonhentos localizados somente em sua casa. “Esse escorpião mais recente minha esposa que viu no teto do quarto e me chamou para matá-lo. Temos uma filha de seis anos, estamos com medo”, relatou ao JC.

O munícipe comenta também que os escorpiões estão aparecendo com frequência em tamanhos maiores. “Quase todos os dias aparece, antigamente eram dos pequenos, agora têm aparecido esses tamanhos aí”, indica, conforme mostra a foto desta reportagem. Ele pede atenção do poder público para ajudar a solucionar o problema e fiscalizar as casas dos moradores da rua.

Cuidados – O Centro de Controle de Zoonoses orienta a fechar os ralos internos das residências durante o período noturno e colocar tela nos ralos externos. Escorpiões podem ter acesso às casas por meio das tubulações de esgoto e de água das chuvas. O espaço por onde passa a mangueira de escoamento da água da máquina de lavar precisa estar vedado por completo.

Nas frestas das portas que dão acesso às áreas externas é aconselhável colocar pano molhado à noite, uma vez que escorpiões têm hábitos noturnos e preferem a umidade. A tendência é que eles parem no pano úmido e não entrem na residência.