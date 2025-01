Caso recente de furto registrado na área central

Em bairros mais antigos, como Boa Morte, Santa Cruz e Vila Operária, ação dos ladrões preocupa os moradores

Os casos de furtos em residências preocupam moradores do Centro e de bairros vizinhos, como Boa Morte, Vila Operária e Santa Cruz. Em alguns trechos, as ocorrências levaram os moradores a se organizar através de grupo de aplicativos de mensagens e buscar a Polícia Militar para participar do programa Vizinhança Solidária, numa tentativa de melhorar a segurança.

No Boa Morte, morador que prefere não ser identificado relata que foi vítima de furto em sua casa no último dia 16. A casa foi invadida por ladrão que levou uma bicicleta e ferramentas. O criminoso pulou o muro da casa e arrombou o portão para sair com os pertences. Num outro caso registrado no mesmo bairro, a moradora explica que na manhã do último dia 12, um ladrão invadiu sua casa e acabou fugindo levando duas tvs. “Ele aguardou eu sair de casa, entrou numa casa desocupada que fica ao lado da minha, veio pelo telhado para entrar na minha residência pelos fundos, arrombou a porta da cozinha. Como não conseguiu sair pela porta da frente, que ele também arrombou, mas não conseguiu abrir a grade da entrada, acabou deixando meus outros pertences que já havia separado, até comida, e saiu pelos fundos levando as duas televisões” relata a vítima.

Além dos prejuízos financeiros, os moradores também relatam o temor de que novas invasões aconteçam . Na Vila Operária, uma cuidadora de idosos viveu momentos de muito medo quando o ladrão invadiu e furtou a fiação elétrica de sua casa enquanto ela estava trancada dentro do imóvel. Numa segunda ocorrência, os ladrões conseguiram acessar o interior da residência e levaram tv, máquina de lavar e outros eletrodomésticos. No mesmo bairro , uma outra moradora também foi vítima, desta vez de roubo, enquanto passeava com o cãozinho em plena manhã. O ladrão, que estava de bicicleta, fugiu levando os pertences da mulher.

Em entrevista à rádio Jovem Pan News na última quinta-feira (23) (assista acima), o coronel Peixoto, que assumiu recentemente o comando do 37º Batalhão da Policia Militar, falou sobre o problema dos furtos. “Já no início da minha gestão aqui me reuni com o secretário da Segurança, Thalisson Mendes, e a gente pretende se reunir novamente nas próximas semanas para traçar um planejamento estratégico para a segurança pública em Rio Claro, e um dos nossos focos é esse, a visibilidade da Polícia Militar e da Guarda Municipal. Pretendemos realizar uma vez por mês uma reunião de análise crítica, que seria a observação dos nossos dados, para uma atuação conjunta. Depois ações conjuntas diretamente no patrulhamento .E também pretendo trazer a população para discutir sobre segurança, através dos Consegs, Vizinhança Solidária e grupos de estudos”. Em relação aos números, o coronel destaca que houve redução dos casos de furtos em Rio Claro. Em caso de emergência ou movimento suspeito no bairro, a Polícia Militar pode ser acionada pelo telefone 190.