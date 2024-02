Elisângela, que tem uma filha de um ano, está internada sem previsão de alta. Criança ainda era amamentada no peito.

Uma mulher de 33 anos, moradora da Vila Martins, sofreu um grave acidente dentro de casa e está internada. Elisângela Oliveira de Jesus teve aproximadamente 30% do corpo queimado: “Minha esposa foi preparar o jantar e colocou uma frigideira com óleo para esquentar. Ela então pegou um ovo e quebrou em um copo para ver se o alimento não estava estragado, só que ela não percebeu que nesse copo tinha um pouco de água. Quando ela colocou na frigideira com óleo quente imediatamente pegou fogo e as chamas foram em cima dela. Além de atingir a parte de baixo do rosto, a camiseta que ela usava também pegou fogo. Ela também estava usando um sutiã de amamentação, pois temos uma filha de um ano e nesse sutiã tinha um enchimento com espuma que ajudou a propagar ainda mais o fogo”, conta o marido Regis Cândido, que socorreu a esposa ao ouvir ela gritando por socorro e também sofreu queimaduras nas mãos.

Elisângela passou por atendimento na UPA e na Unidade de Urgência e Emergência Nossa Senhora de Lourdes (antigo PSMI da 15), até ser transferida para a Unidade de Tratamento de Queimaduras (UTQ) da Santa Casa de Misericórdia de Limeira: “Nos próximos dias ela vai passar por uma primeira cirurgia e não sabemos por quanto tempo ela vai ficar internada e nem mesmo como será a recuperação. Está tudo muito difícil, até mesmo porque ela amamentava a nossa filha e agora não vai poder mais. Eu preciso trabalhar, pois pagamos aluguel, temos as contas e ela está em Limeira sem previsão de alta”.

Em razão disso, uma campanha foi criada para ajudar o marido com as despesas de casa, cuidados com a filha e deslocamento com viagens para acompanhar a esposa no hospital. Para doar qualquer quantia, a chave PIX (CPF) é 05793834583 – em nome de Elisângela Oliveira de Jesus.