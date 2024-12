Adriel da Silva Costa tinha como marca registrada o sorriso e a bondade com o próximo

Familiares e amigos se despediram nesse final de semana de Adriel da Silva Costa, 32 anos. Ele morreu no sábado (14) e foi sepultado no domingo (15) no Cemitério Municipal ‘São João Batista’. Morador do bairro Cervezão, ele trabalhava como gerente em uma empresa de ração e não resistiu após um quadro de pneumonia e meningite.

A reportagem do Jornal Cidade conversou com a irmã Adriele que deu detalhes do momento difícil que a família está enfrentando com a perda precoce: “Tudo começou com sintomas de gripe que meu irmão sentia. Ele procurou atendimento médico e foi diagnosticado com pneumonia. Passou 13 dias internado onde foi evoluindo e conseguiu receber alta. Depois de uns dias ele passou a se queixar de fortes dores na cabeça, voltou ao hospital e mais uma vez foi internado. Foi então que veio o diagnóstico de meningite.Infelizmente desta vez ela não conseguiu se recuperar, tínhamos muita esperança, mas ele cumpriu sua missão aqui”, disse a irmã.

Adriele revela que o sorriso do irmão ficará para sempre guardado na memória de quem o conheceu: “Ele era muito querido, uma pessoa alegre, de bem com a vida e que gostava principalmente de ajudar o próximo. Ficam as boas lembranças e muita saudade”, finalizou.

Além de Adriele ele deixou a outra irmã Adriana, os pais Rosmari e Ezequiel, demais familiares e amigos. Nas redes sociais muitas homenagens e mensagens de pesar foram deixadas ao jovem rapaz.