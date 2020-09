RENATO FONTES – SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Um avião monomotor fez pouso forçado no trecho Norte do rodoanel, no sentido Perus (zona norte da capital paulista), por volta das 10h deste sábado (12). Ninguém ficou ferido.



De acordo com a Polícia Militar, a aeronave sofreu uma pane no motor e foi obrigada a descer no km 3 da rodovia. As causas do acidente serão investigadas pelo 4º Seripa (Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos).



Segundo a CCR Rodoanel, concessionária responsável pela via, as equipes atuaram imediatamente para o socorro do piloto da aeronave e isolamento da área para proteção dos motoristas que passavam pela rodovia. O Corpo de Bombeiros não foi acionado para a ocorrência.



Equipes da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária foram até o local. A pista foi completamente fechada para que a aeronave pudesse ser retirada. Por volta de 12h, o avião de pequeno porte foi removido por um guincho até o acostamento e o trânsito liberado. O monomotor foi retirado da pista à tarde.



A polícia não informou o nome do piloto e de onde o avião decolou, nem para onde iria.



Segundo a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), a aeronave, com capacidade para levar apenas uma pessoa, foi fabricada em 1977 pela empresa norte-americana American Champion. O monomotor está com situação normal.



No dia 11 de fevereiro do ano passado, um helicóptero tentou pousar no trecho do rodoanel que dá acesso à rodovia Anhanguera, em São Paulo. A aeronave bateu em um caminhão e o acidente matou o jornalista Ricardo Boechat, 66 anos, e o piloto Ronaldo Quattrucci, 56.