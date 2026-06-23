Comunidade católica de Rio Claro celebra o dia de São João Batista com missas especiais na Matriz e tradicional quermesse que se estende até o fim de semana

A comunidade católica e toda a população de Rio Claro se mobilizam para celebrar, nesta quarta-feira, 24 de junho, o dia de São João Batista, o santo padroeiro do município.

Figura de grande importância no cristianismo, João Batista é reconhecido como o precursor de Jesus Cristo, aquele que anunciou sua vinda e realizou o seu batismo nas águas do Rio Jordão. Para os rioclarenses, a devoção ao santo também é um momento de renovação da fé, união comunitária e resgate de tradições transmitidas por gerações.

Desde o dia 21, a Matriz de São João Batista tem sido palco do tradicional tríduo em homenagem ao santo. No primeiro dia, a cerimônia foi celebrada por Padre Jean Carlo, já no segundo dia, dia 22, ficou a cargo de Padre Manollo Oliveira e no dia 23, véspera do dia, Padre Emanuel Maria. E nesta quarta-feira (24), a solenidade de São João Batista acontece em dois horários diferentes, o primeiro logo às 7h e o segundo, às 18h, com Padre Renato Andreatto.

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Quermesse

Já a quermesse, muito tradicional e aguardada, acontece desde o início do mês, aos sábados e domingos e nesta quarta (24) terá uma edição especial. A festa volta a acontecer ainda nos dias 27 e 28, sendo seu último final de semana.

O evento conta com diversas barracas de comidas típicas juninas, com opções tradicionais de salgados, caldos, doces e bebidas da época, além de shows ao vivo em todas as noites de festa para animar os presentes. Na Praça da Liberdade, na Rua 6, no Centro de Rio Claro.

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