A mulher é um importante público-alvo e as mães têm uma representatividade ainda maior na escolha do novo lar.



Informe Publicitário



Segurança, opções de lazer e otimização de espaço estão entre os atributos mais buscados e valorizados.

Neste mês em que comemoramos o Dia das Mães, é importante destacar que as mulheres têm participado ativamente do mercado imobiliário, assumindo papel fundamental na decisão de escolha do novo lar, conforme mostra a pesquisa realizada pela Zap Imóveis, que diz que 62% das buscas de imóveis para compra e locação são realizadas por mulheres.

Além disso, a pesquisa revela que as mulheres com filhos têm maior interesse de morar em apartamentos, principalmente quando o condomínio oferece segurança e opções de lazer e esporte para as crianças e adultos como piscina, playground, espaço piquenique, ambiente para pets, áreas verdes entre outros.

Segundo levantamento da ADN Construtora, realizado recentemente junto às mulheres que adquiriram seus imóveis, dentre os atributos mais buscados e valorizados são elevadores, sacadas ou varandas, vagas de garagem, acessibilidade e localização, além de opções voltadas para o conforto e segurança como por exemplo loja de conveniência autônoma dentro do condomínio e portaria 24 horas.

A pesquisa também revelou a preferência das mulheres por morar em apartamento, sendo segurança (57%), praticidade e otimização do espaço (38%), pois diferente de uma casa que demanda cuidado da área externa, como jardins e garagem, no caso de um apartamento é muito mais fácil cuidar do imóvel e conciliar as tarefas domésticas com a carreira profissional.

Outro aspecto apontado na pesquisa da ADN Construtora é a economia a longo prazo, pois os gastos com a manutenção são reduzidos se comparado com uma casa. Por exemplo, pintura de fachada, jardinagem, garagem e serviço de segurança são pagos por meio de rateio entre os moradores, sendo geralmente definido e aprovado em assembleia.

Investir em um imóvel próprio e saber que terá valorização também são condições citadas pela pesquisa, no qual apontou que 78% das mulheres preferem investir no financiamento do imóvel próprio de que pagar aluguel.

Ainda sobre imóvel para uso próprio, uma pesquisa realizada pela Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias), com pessoas de todas as regiões do Brasil com perfil de renda familiar a partir de R$ 3 mil, mostrou que 31% dos brasileiros estão em busca de um imóvel próprio, seja para sair do aluguel, investir ou aumentar seu patrimônio. O estudo apontou que o motivo de compra do imóvel passou a ser uso próprio para 75% dos entrevistados e 25% como investimento.

Subsídio especial para quem tem filho

Tanto casais como mães solos com filhos de até 18 anos podem conseguir até R$ 47.500,00 de subsídio pelo programa Minha Casa Minha Vida, desde que a renda familiar não ultrapasse R$ 4.200,00. Essa é uma facilidade para quem quer realizar o sonho do imóvel próprio e muitas pessoas não sabem desse benefício. Por isso, é importante buscar orientação com empresas sérias e obter informações com profissionais qualificados no mercado.

O Programa Minha Casa Minha Vida permite realizar o financiamento de imóveis com juros subsidiados, subsídios para aquisição de imóveis, isenção de taxas de registro entre outras facilidades.

Outro benefício é que o título das propriedades deve ser prioritariamente entregue a mulheres, que na maioria das vezes compõem parte da renda total familiar com seu salário, além de serem grandes responsáveis pelas decisões financeiras quando estão em um relacionamento ou quando assumem totalmente os custos do lar.

