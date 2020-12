Foto: Divulgação

A Mercedes-Benz anunciou nesta quinta-feira (17) o encerramento das atividades da fábrica de Iracemápolis. A decisão foi tomada pela crise econômica enfrenta pelo Brasil que se agravou com a pandemia da Covid-19.

Ainda no comunicado a empresa diz que está buscando alternativas para os colaboradores, incluindo a possibilidade de um Programa de Demissão Voluntária e buscando a melhor perspectiva de futuro possível para o local e os seus colaboradores.

Confira a nota encaminhada pela Mercedes-Benz:

A Mercedes-Benz AG está dando um novo passo rumo à transformação da companhia. Nesse sentido, a empresa decidiu encerrar a produção de automóveis premium na fábrica de Iracemápolis, no interior de São Paulo. A decisão está sendo tomada com base em vários fatores, incluindo a atual situação do mercado brasileiro.

Nesse momento, a companhia está buscando a melhor perspectiva de futuro possível para o local e os seus 370 colaboradores da unidade. A Mercedes-Benz irá buscar alternativas para os empregados, incluindo a possibilidade de um programa de demissão voluntária e outras possibilidades que serão avaliadas em um futuro próximo.

Jörg Burzer, Membro do Board da Mercedes-Benz AG, Produção e Cadeia de Suprimentos: “A situação econômica no Brasil tem sido difícil por muitos anos e se agravou devido à pandemia da Covid-19, causando uma queda significativa nas vendas de automóveis premium. Ao longo do nosso processo de transformação, continuamos a reestruturar a nossa rede de produção global. Aumentar nossa eficiência, otimizando a nossa capacidade de utilização é um facilitador importante. Por isso, decidimos encerrar a produção de automóveis premium no Brasil. Nosso primeiro objetivo agora é encontrar uma solução sustentável para os colaboradores dessa unidade, que contribuíram de forma decisiva para o sucesso da Mercedes-Benz no Brasil com seu comprometimento e expertise nos últimos anos”.

A Daimler AG continua comprometida com o Brasil e mantém uma forte presença no país com unidades de produção em São Bernardo do Campo, São Paulo (Caminhões e Chassis de Ônibus) e Juiz de Fora, Minas Gerais (Cabinas de Caminhões).

Sobre a fábrica de Iracemápolis

Com 370 colaboradores, a fábrica de Iracemápolis (São Paulo) tem sido responsável pela produção do Mercedes-Benz Classe C e pelo Mercedes-Benz GLA. O volume de automóveis que era produzido em Iracemápolis será transferido para outras fábricas da rede de produção global. Cerca de 50 concessionários de automóveis premium vão continuar oferecendo os veículos Mercedes-Benz aos clientes no mercado brasileiro.