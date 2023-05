Membros do Conselho de Saúde visitam obras do Hospital Público Municipal

A Comissão de Obras do Conselho Municipal de Saúde de Rio Claro na semana passada realizou visita às obras do Hospital Público Municipal. “A avaliação em relação à obra foi muito boa, deixando expectativa positiva”, destaca Américo Valdanha Netto, presidente do Conselho Municipal de Saúde, que esteve no local com demais membros da comissão do conselho. Os trabalhos foram acompanhados por Peterson Santilli, diretor da Fundação de Saúde e equipe de engenharia do setor.

As obras para construção do Hospital Público Municipal de Rio Claro avançam em ritmo intenso. Na quarta-feira (17) foi realizado o concreto da laje do primeiro pavimento. A etapa seguinte das obras inclui a alvenaria do segundo pavimento. A expectativa é que o prédio do hospital público, que terá dois pavimentos, seja concluído em 2024. O novo equipamento de saúde contará com 60 leitos SUS e está sendo construído em área anexa à UPA, no Cervezão.

“É mais qualidade no atendimento ofertado e também mais 60 leitos para atender os pacientes”, destaca o prefeito Gustavo.

Em investimento de R$ 6,3 milhões, o hospital público municipal de Rio Claro terá dois centros cirúrgicos, leitos de enfermaria e de UTI, áreas para exames de imagem, exames laboratoriais, refeitório, alas de internação e farmácia. A estimativa é investir mais R$ 2 milhões na compra de móveis e equipamentos.

“O trabalho está sendo feito para que a população receba na rede pública municipal de saúde atendimento cada vez com mais qualidade”, observa o médico Marco Aurélio Mestrinel, presidente da Fundação Municipal de Saúde.

Em sua construção, além de investimento municipal, o Hospital Público utiliza recursos federais, conseguidos por meio de emenda do deputado federal Miguel Lombardi, e recursos do Claretiano – Centro Universitário.