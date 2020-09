A Mega-Sena acumulou e pode pagar um prêmio estimado em R$ 43 milhões nesta quarta-feira (23/09) para quem acertar as seis dezenas do concurso 2.302. O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias CAIXA, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias CAIXA (www.loteriasonline.caixa.gov.br) e pelo app Loterias CAIXA, disponível para usuários da plataforma iOS. Clientes com acesso ao Internet Banking CAIXA podem fazer suas apostas pelo seu computador pessoal, tablet ou smartphone.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega-Sena e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá cerca de R$ 49 mil em rendimentos mensais. Se o ganhador optar por investir em artigos de luxo, o prêmio é suficiente para comprar 9 jatinhos executivos, no valor de R$ 4,5 milhões, cada. O valor de uma aposta simples da Mega, com seis números, é de R$ 4,50.

Loteria Federal:

Os sorteios da Loteria Federal às quartas-feiras serão retomados dia 23 de setembro, a partir da extração 5499.Os sorteios das extrações oferecem prêmios principais de R$ 500 mil em uma única série. Todo mês, o apostador também pode concorrer a R$ 1,350 milhão no prêmio principal, apostando na Milionária Federal. Em dezembro, acontece extração Especial de Natal, com prêmio de R$ 1,350 milhão por série.

A Loteria Federal é fácil de ganhar e fácil de apostar. Basta escolher o bilhete exposto na lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. É só escolher o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilidade no momento da compra. Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que adquirir.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Ganha quem acerta: um dos cinco números sorteados para os prêmios principais; a milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais; bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das três dezenas anteriores ou das três dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior; a unidade do primeiro prêmio.