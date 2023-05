Matriz de São João Batista recebe relíquias dos pastorinhos de Fátima.

Foto: Pascom/Paróquia de São João Batista.

Relíquias de Santa Jacinta e São Francisco Marto estarão nas missas

A Paróquia de São João Batista, em Rio Claro, recebe neste fim de semana relíquias dos dois pastorinhos de Fátima: Jacinta e Francisco. As relíquias estarão expostas em todas as missas da paróquia neste sábado (13) e domingo (14). Segundo o padre Renato Andreatto, são partes da última veste usada por Jacinta e Francisco, pastorinhos que receberam a revelação de Nossa Senhora de Fátima em Portugal. Neste sábado, dia 13, é celebrado o dia de Nossa Senhora de Fátima e a Matriz de São João Batista receberá uma imagem da santa trazida especialmente para a data. “Também vamos fazer o sorteio de uma imagem de Nossa Senhora de Fátima com os pastorinhos a cada missa do fim de semana”, explica o pároco.

Imagem que ficará na Matriz. Foto: Divulgação.

Neste sábado, a paróquia tem missas às 16 horas na Igreja Matriz (na Rua 6, no Centro) e às 18 horas na capela de São Benedito (Rua 9 com a Avenida 15). No domingo, as celebrações serão realizadas às 8 horas no Santuário da Boa Morte (na Rua 10 com a Avenida 7), às 10 horas na Matriz, com a coroação de Nossa Senhora de Fátima e às 19 horas novamente na Igreja Matriz.

Imagem que será sorteada entre os fiéis. Foto: Divulgação.

“As relíquias dos santos são objetos de devoção pública e pessoal, ao longo dos séculos na Igreja Católica. As relíquias, de segundo grau, como as de Santa Jacinta e São Francisco Marto, que estão presentes na Paróquia São João Batista, são indumentárias, ou seja, pequenos pedaços de roupa utilizados pelos santos, no final de suas vidas.

Para aquisição delas, é necessário o envio de uma carta, com assinatura de um sacerdote para a postulação responsável por esta devoção”, afirma o seminarista da Diocese de Piracicaba, Manollo Pereira de Oliveira.