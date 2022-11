Após 26 anos desde a última pintura, a Matriz de São João Batista, localizada na Rua 6, entre as avenidas 3 e 5, em Rio Claro, ganha neste final de 2022 um grande presente com o processo de revitalização que teve início no final do mês de outubro.

“Desde 1996 é claro que foram feitas reformas e reparos emergenciais aqui na Matriz, como no telhado, manutenção e limpeza de calhas, entre outras coisas pontuais. Enquanto isso, obras aconteciam no Santuário de Nossa Senhora da Boa Morte e Assunção e depois no São Benedito. Neste ano vimos a necessidade e tivemos condições de dar início aos trabalhos. Após a quermesse no mês de junho e o pagamento das contas, colocamos no orçamento a pintura que desde já eu ressalto vai manter as características e padrões originais”, afirma o padre Antonio Maciel, que está à frente da Matriz.

Com a aprovação do Conselho Econômico e também da Comissão de Arquitetura e Arte Sacra da Diocese, a revitalização teve início primeiro com a lavagem de toda a igreja. “Agora estamos no processo de pintura externa, onde está sendo passada uma tinta que não será a cor final ainda. É apenas para dar um fundo. Na sequência virá a cor definitiva. Friso que essa tinta que estamos utilizando é de uma durabilidade maior, de boa qualidade e que corrige imperfeições e fissuras”, pontua o pároco.

Colaboração

O padre ainda ressalta que a comunidade é fundamental neste processo de revitalização e que a ajuda financeira e de empresas é imprescindível: “A nossa Matriz e as ‘filiais’ são antigas e os gastos sempre existem. Por exemplo aqui faremos a pintura que inclui também os portões, porém ainda temos o jardim. Quem sabe alguma empresa se interesse em revitalizar o nosso jardim para completar ainda mais este trabalho. Os interessados podem procurar a secretaria paroquial pessoalmente ou ligar no telefone (19) 3024-2095”.

Estilo Arquitetônico: Neorromânico

Fachada: O edifício possui fachada simétrica, constituída por duas grandes torres separadas por uma seção centralizada. O nível inferior da fachada apresenta um marcante portal românico, que possui, em cada um de seus lados, um grupo composto por três janelas, razoavelmente altas e visivelmente estreitas. Além disso, o nível inferior da fachada ainda possui duas janelas com verga em arco pleno, localizadas nas extremidades. Logo acima deles, uma cornija que se torna arqueada no espaço que envolve o portal, de modo que este trecho arqueado ostenta uma delicada ornamentação em alto-relevo. Acima dessa composição descrita, um conjunto de cinco janelas, sendo que cada conjunto é dotado de duas janelas em arco pleno, um óculo, três pilastras sem ornamentação e um grande arco pleno em alto-relevo, coroando toda esta composição. A janela central é ladeada por duas pilastras, com base, fuste com caneluras e capitel florido, sustentando um arco pleno, nesse arco uma ornamentação em alto-relevo. Ainda no centro do corpo, acima da janela existe uma rosácea. Este corpo termina com uma volumosa cornija triangular, que embasa uma icônica escultura sacra do padroeiro. Esse nível do edifício é contornado por uma lesena. As torres, que nessa construção são visualmente marcantes, possuem um formato predominantemente retangular, com exceção do trecho mais alto, que possui um formato octogonal e é coroado.

(Trecho do livro “Patrimônio Edificado em Rio Claro-SP” do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro “Oscar de Arruda Penteado”