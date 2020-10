O período de matrículas para novos alunos e rematrículas para os estudantes que já estão na rede pública municipal de ensino de Rio Claro começa no mês que vem. No caso das rematrículas, é preciso levar documentos somente em caso de alteração dos dados que já estão registrados. Já a matrícula de quem é de fora da rede será realizada mediante apresentação de certidão de nascimento e carteira de vacinação do aluno, CPF do responsável e comprovante de endereço. O atendimento será feito nas próprias unidades onde os estudantes já são atendidos ou nas quais vão ingressar.

Para a Educação Infantil as rematrículas serão realizadas de 11 a 19 de novembro e as matrículas para ingressantes, de 30 de novembro a 15 de dezembro. No Ensino Fundamental, as matrículas para ingressantes do primeiro ano estão previstas para o período de 22 a 27 de novembro. Já as rematrículas serão feitas de 30 de novembro a 18 de dezembro.

O calendário do programa de Educação Integral (PEI) estabelece rematrícula dos estudantes de 23 a 30 de novembro, e matrícula de ingressantes de 2 a 18 de dezembro. No caso da Educação de Jovens e Adultos (EJA) as rematrículas serão feitas de 26 de novembro a 4 de dezembro e as matrículas para ingressantes estão marcadas para a partir de 10 de dezembro.

De acordo com a Secretaria Municipal da Educação, a transferência de escola para estudantes do Ensino Fundamental será realizada no mês de janeiro de 2021.