O prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) em entrevista na Rádio Jovem Pan News Rio Claro FM 106,1

A órbita do prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) vem se estreitando à medida que passa o tempo. Já a menos de um ano da próxima eleição municipal, quando pretende concorrer à reeleição, o atual chefe do Poder Executivo vem buscando elaborar como se dará a ampla discussão que buscará ter para se decidir pela pessoa que irá compor a sua chapa em substituição a Rogério Guedes, já que o vice-prefeito foi defenestrado da gestão e tem se colocado, desde então, como pré-candidato a prefeito para enfrentar Gustavo nas urnas.

Vários nomes vêm sendo cotados para essa vaga de vice. A Farol JC já revelou alguns deles ao longo das últimas semanas, mas sabe-se que ganharam força nos bastidores duas possibilidades. Uma delas, já praticamente “classificada” para a disputa final pela vaga, é Maria do Carmo Guilherme. A outra é Paulo Guedes, vereador mais bem votado das duas últimas eleições. E essa dupla, que já foi improvável em 2020, é a que mais vem sendo citada pelos aliados de Perissinotto.

A coluna apurou que Maria e Paulo são os nomes que mais têm agradado pessoalmente a Gustavo. A ex-vereadora, como já é sabido, foi candidata a prefeita em 2020 contra seu ex-amigo de partido. Ficando na segunda colocação, Maria foi anunciada meses atrás como nova componente da atual gestão e foi alocada na Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana – gerando ‘morde e assopra’ por todos os lados que passa.

Já Paulo Guedes, tio do vice-prefeito Rogério Guedes, tratou logo de se aproximar de Gustavo no início do mandato. Por vezes tem feito o papel de líder “informal” do governo dentro do Poder Legislativo. O vereador mais bem votado da atualidade é extremamente popular em todos os cantos da cidade. E para fazer com que seus projetos sejam contemplados dentro da Prefeitura, não poderia ser diferente, senão a aliança. O seu partido, PSDB, o deixou livre para tal.

Curiosamente, ainda sobre a última disputa eleitoral, foi Paulo Guedes quem subiu nos veículos ao lado de Maria do Carmo para fazer campanha para a então companheira de Câmara Municipal. À época, o PSDB formou coligação com o MDB e o PTB. “Para cuidar melhor de Rio Claro” teve a segunda melhor votação, atrás justamente da chapa vitoriosa do atual prefeito. Agora, para o próximo pleito, algumas questões precisam ser alinhadas.

O MDB já avisou que não abre mão de uma chapa à Prefeitura, seja cabeça ou vice. Esse é um ponto. Pela trajetória eleitoreira, Maria é naturalmente uma forte opção para Gustavo. Da mesma forma, Paulo. O PSDB nunca escondeu, ao longo dos anos, a vontade de lançá-lo a prefeito. O problema é se ele terá condições jurídicas para uma nova candidatura, seja a vice-prefeito, neste caso, ou a vereador. A condenação pelo caso da ‘rachadinha’ mantém aquela dor de cabeça.

No final das contas, o que será bastante curioso é ver a disputa familiar ser retomada nesta eleição, agora num contorno hollywoodiano. Se Maria for escanteada, de um lado terá Rogério Guedes sendo candidato a prefeito contra Gustavo, que pode ter o tio do atual vice como seu novo vice-prefeito. Muitas decisões estão um pouco longe de serem tomadas, mas que há propensão para que Maria e Paulo disputem a vaga, isso há.