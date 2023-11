Medidor de decibéis é o único aparelho capaz de aferir sons e ruídos de todo o tipo com precisão e agilidade. Foto: Arquivo JC

Fiscalização municipal autuou templos e terreiros em Rio Claro; este é um dos temas do Seminário sobre liberdade religiosa que aconteceu neste domingo, dia 27 de novembro

Lideranças de várias denominações religiosas estarão reunidas neste domingo (26) em Rio Claro no Seminário Preservar o Arbítrio e a Liberdade Religiosa. Em meio aos temas relacionados à tolerância, há uma questão, digamos, administrativa que já causou muita confusão na cidade. Recentemente, as equipes de fiscalização da prefeitura estiveram em vários templos de diferentes religiões, segundo consta, devido a queixas de vizinhos sobre barulho. Em entrevista à Rádio Jovem Pan News nesse sábado (25), o vereador Geraldo Voluntário falou sobre essa questão. “Nos últimos dois meses, tivemos 17 templos de igrejas evangélicas notificados e 13 templos de umbanda e candomblé notificados”. O vereador destaca que as discussões sobre a chamada Lei do Silêncio apontam que não há somente o limite das 22 horas em relação ao barulho que pode incomodar a vizinhança, já que as pessoas também podem se sentir afetadas durante o dia. Porém, existe uma outra questão a ser observada, no caso dos templos mais antigos, as atividades religiosas já existem muito antes da chegada das residências à redondeza. Ricardo de Oliveira Pires, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, também destacou na entrevista que, durante o evento deste domingo, a comissão de Direitos Humanos da OAB estará presente para orientar as lideranças. “Isso é importante também para as igrejas, para que tenham conhecimento, até onde podemos ir para que respeite a população”. A fiscalização nos templos causou desgaste político também, com conflitos envolvendo o Executivo, vereadores e lideranças religiosas. O seminário, aberto à comunidade, acontece hoje a partir das 19 horas na Igreja localizada na Avenida 13 nº 1.829, no Consolação.

“Quando você faz uma mudança de direção, de gestão, mudam as prioridades, isso é normal. Óbvio que, se entrar outras gestões, as prioridades vão ser diferentes, eles não vão fazer o anel viário, já declararam” Disse o prefeito de Cordeirópolis, Adinan Ortolan (MDB), ao confirmar que a vice Fátima Celin (PT) será a candidata a prefeita do grupo em 2024.

Pras cabeças – O ex-prefeito Nevoeiro Jr. falou nessa semana sobre nota desta coluna na semana passada de sua articulação com o PL. “Devo assinar com o partido dentro de alguns dias”, declarou o ex-prefeito que integrava o antigo Democratas (hoje União Brasil). E também confirma que seu nome estará disponível caso o partido decida lançar candidato próprio a prefeito em Rio Claro. “Ao que tudo indica, não há impedimento para minha candidatura, caso essa seja a vontade do partido”. Aos 77 anos, Nevoeiro avalia que está em plenas condições de voltar ao Executivo. Mas, se o PL “se contentar” em indicar o vice de Gustavo Perissinotto, seu nome com certeza não estará na chapa. “Com certeza não. Rio Claro precisa de mudança. A última grande empresa que veio para a cidade, a Whirlpool, foi trazida na minha última gestão”, alfineta.

Alcir Russo e o ex-prefeito Nevoeiro Jr. nos estúdios da Rádio Jovem Pan News de Rio Claro. Foto. Arquivo JC

Nevoeiro Jr. também confirmou a filiação de sua filha, Tiemi Nevoeiro, aos novos quadros do Partido Liberal, com vistas à disputa pelas cadeiras da Câmara Municipal no próximo ano. “Dos meus filhos, ela é a única que herdou esse interesse pela política”, explica. Lembrando que o ex-deputado Aldo Demarchi, cunhado de Nevoeiro, também estaria de malas prontas para o PL.

Na foto acima, durante debate na Rádio Jovem Pan News, Nevoeiro está ao lado de Alcir Russo, hoje presidente do PL e responsável pela “costura” que vem atraindo nomes para o partido, como Tu Reginato e Valdir Andreeta. Se a chegada de Aldo Demarchi for confirmada, pode também ser acompanhado por seu filho, o vereador Val Demarchi.

O Sindicato dos Servidores Municipais realizou uma inspeção na Unidade de Saúde da Família do Jardim Panorama para avaliar as condições ambientais no local de trabalho. Segundo publicação nas redes sociais, “o Sindmuni constatou algumas não conformidades com a legislação do Ministério do Trabalho e emitiu um relatório” que já foi protocolado na Fundação de Saúde.