Imagem: arquivo JC

A previsão para hoje (07) em Rio Claro aponta para um céu inicialmente nublado a parcialmente nublado durante a manhã, devido à propagação de instabilidades provenientes do Mato Grosso do Sul, associadas à presença de um sistema de baixa pressão no continente. Essa condição climática pode resultar em pancadas de chuvas com trovoadas em áreas isoladas, especialmente a partir da tarde. As temperaturas permanecerão elevadas ao longo do dia.

A mínima registrada hoje no campus da Unesp foi de 20.7 graus, indicando uma manhã relativamente amena. Entretanto, espera-se que as temperaturas atinjam uma máxima de 34 ao longo do dia, mantendo-se em níveis elevados. Informações da estação Ceapla-Unesp e prefeitura de Rio Claro.