ANA PAULA BRANCO – SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A partir desta quarta (22), mais de 1.100 agências da Caixa abrem mais cedo para atendimento de serviços essenciais. Por enquanto, eles não incluem o saque do auxílio emergencial. Por enquanto, o depósito do valor é feito diretamente na conta indicada pelo trabalhador e a movimentação também é virtual.

As unidades selecionadas vão abrir mais cedo de 8h às 14h apenas para:

– Saque do benefício do INSS sem cartão

– Saque de seguro desemprego/defeso sem cartão e senha

– Saque Bolsa Família e outros benefícios sociais sem cartão e senha

– Pagamento de Abono Salarial e FGTS sem cartão e senha

– Saque de conta salário sem cartão e senha

– Desbloqueio de cartão e senha de contas A relação dessas agências está disponível pelo link: http://www.caixa.gov.br/caixacomvoce/Paginas/default.aspx#agencias-feriado

Para o Rio de Janeiro, o novo horário de atendimento ao público para as agências selecionadas será de 8h às 12h, a partir desta quinta (23), devido ao feriado estadual.

De acordo com a Caixa, as unidades terão fluxo de clientes controlado e nas salas de autoatendimento será permitida a entrada de um ou dois clientes por máquina de acordo com o espaço físico disponível. As medidas têm o objetivo de manter o distanciamento mínimo de um metro entre as pessoas para evitar o contágio pelo novo coronavírus.

Haverá também sinalização/delimitação dos pisos externos das agências com ocorrência de formação de filas para manutenção do afastamento social.

O banco afirma que reforçou o protocolo de higienização das unidades priorizando a limpeza das superfícies de contato humano, portas de entrada, maçanetas e vidros do entorno, teclados dos autoatendimento, balcões de caixa e torneiras e aparelhos sanitários com periodicidade mínima de seis vezes ao dia.

Informações e pagamento do auxílio emergencial Apesar do apelo da Caixa para que os beneficiários do auxílio emergencial usem somente os canais digitais e os telefones exclusivos para se informar, as agências da Caixa têm recebido trabalhadores em busca de informações sobre seu auxílio emergencial, que pode chegar a R$ 1.800, por família.

A Caixa esclarece que os beneficiários do auxílio emergencial que receberam o crédito em poupança da Caixa, podem movimentar o valor digitalmente pelo aplicativo Caixa, pelo Internet Banking ou mesmo utilizando o cartão de débito em suas compras.

Quem recebeu o crédito por meio da Poupança Digital Caixa podem pagar boletos e contas de água, luz, telefone, entre outras, bem como fazer transferências para outros bancos por meio do aplicativo Caixa Tem.

Ainda não é possível sacar os R$ 600 na boca do caixa. Por enquanto, o depósito do valor será feito diretamente na conta indicada pelo trabalhador. Não adianta ir a uma agência da Caixa, é preciso aguardar.