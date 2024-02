Estatísticas mais recentes da Justiça Eleitoral apontam que eleitorado feminino lidera em Rio Claro. Faixa etária principal é de cidadãs entre 40 e 44 anos de idade

A cidade de Rio Claro segue registrando uma maioria feminina no eleitorado. Os últimos dados atualizados pela Justiça Eleitoral, com as estatísticas das eleições gerais de 2022, apontam que 53% dos títulos eleitorais ativos são de mulheres no município, enquanto outros 47% são de homens. Em números, há 82.925 mulheres eleitoras e 73.415 eleitores. O perfil eleitoral pode ter algumas mudanças, mas não significativas o suficiente para a eleição municipal de outubro.

Até então, a principal faixa etária do eleitorado em geral em Rio Claro é de pessoas com 40 a 44 anos de idade, tanto para as mulheres quanto para os homens. A maioria dos eleitores da cidade possui Ensino Médio Completo, o que corresponde a 56.367 pessoas, ou 36,04% do total. Aqueles que têm Ensino Superior Completo chegam a pouco mais de 29 mil pessoas, ou 18.69%. Ensino Fundamental Incompleto corresponde à terceira maior faixa do eleitorado, com 27.900 pessoas, o que representa 17,84%.

O Ensino Médio Incompleto está registrado em 16.382 mil eleitores (10,47%), o Ensino Fundamental Completo foi autodeclarado por 13.667 pessoas (8,74%) e o Superior Incompleto para 7.897 cidadãos (5,05%). Pessoas que apenas leem e escrevem representam 1,87% do eleitorado, sendo que quase três mil eleitores analfabetos configuram 1,3% do total, com pouco mais de dois mil eleitores.

Os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) também apontam que a maioria do eleitorado de Rio Claro é de pessoas casadas (44%), enquanto os solteiros representam 43%, seguidos de divorciados (7%), viúvos (5%) e separados judicialmente (1%). Nas eleições de 2022, 122.227 eleitores compareceram às urnas, já a abstenção chegou a 34.166 pessoas.

Municipais

Em 2020, última eleição municipal, o perfil do eleitorado também era de maioria feminina (53%). O que se alterou, em comparação com os dados mais recentes, é que na ocasião as eleitoras tinham entre 35 e 39 anos. O comparecimento na época foi de 111.246 eleitores, com abstenção alta, chegando a 43.735 pessoas. O pleito ocorreu durante uma das fases graves da pandemia da Covid-19, o que fez com que o eleitorado desistisse de votar, segundo especialistas que verificaram a mesma situação em todo o País.