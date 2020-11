Foto Divulgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Luan Santana, 29, fará uma live especial. Neste domingo (22), a partir das 17h, o cantor se apresentará no Pantanal, diretamente do rio Paraguai. O show virtual tem como objetivo, além de animar os fãs do músico, arrecadar fundos para o movimento “O Pantanal Chama”, ajudando, assim, o instituto SOS Pantanal, que atua na conservação e defesa do bioma, localizado na região Centro-Oeste do Brasil.



“Minha família e eu sempre gostamos de pescar e de estar em contato com os animais. Minha vida sempre foi ao lado deles, tanto que, se eu não fosse cantor seria biólogo. Faria biologia, que era uma matéria que eu curtia mais na escola. Vou ao Pantanal desde quando eu era criança. Meu universo lúdico sempre foi real. Não virei biólogo, mas, com a música, ajudo a causa”, declara Santana.



O projeto é inovador também no que concerne à transmissão. Sem internet na área e com a necessidade de viajar por 12 horas por via marítima para chegar ao palco, a apresentação contará com uma estrutura inédita de internet que permitirá aos fãs acompanharem as apresentações, por meio das redes do cantor e também do canal National Geographic.



“Fiquei tão impactado em me deparar com aquele paraíso assim, todo cinza, como uma cena de filme de guerra. A minha visita foi para descobrir essas respostas. E lutar para que muitos possam me ajudar”, afirmou o cantor quando viajou a Corumbá (MS), para ver os estragos feitos pelos incêndios que destruíram cerca de 20% do bioma.



Santana ainda convida o público em geral para assinar um manifesto que reforça o alerta às autoridades públicas sobre a atenção necessária à região pantaneira e de seu valor ambiental. Além disso, o artista também fará o leilão de um dos figurinos usados em seu recente DVD, “Viva”, gravado em Salvador, cujo valor será revertido para a instituição “Arara Azul”.