São diversas lojas, com muitas opções de compras em Rio Claro

No centro de compras, pais encontram desde borrachas até computadores e acessórios

Passadas as festas de fim de ano, agora chegou o momento de os pais fazerem as compras para a volta às aulas. No Shopping Rio Claro, as lojas têm tudo o que os estudantes precisam para retomar a rotina de estudos com tranquilidade. Do tradicional material de papelaria, como cadernos, lápis, canetas, marca-textos e planners, os pais também encontram uma grande variedade de mochilas, cadeiras ergométricas, computadores e suprimentos de informática.

Para deixar as compras ainda mais completas, no centro de compras há tênis, camisetas, meias, moletons, bermudas e mais uma infinidade de itens que fazem parte do dia a dia dos estudantes. Os pais também podem aproveitar para atualizar os óculos de grau dos filhos, afinal, o ano letivo vai começar e nada melhor do que estar com a saúde visual em dia.

“A compra do material escolar é um momento de muita preocupação para os pais, e no Shopping Rio Claro eles encontram tudo o que os filhos precisam para retomar o dia a dia de estudos, uma vez que nossas lojas oferecem desde borrachas, lápis e cadernos até computadores, suprimentos de informática e cadeiras ergonômicas, como a Kalunga, Impress Informática e Universal Games, e também nas Lojas União 1a99, Lojas Americanas e LePostiche, e ainda personalizar o material escolar na Kolor, por exemplo. Soma-se ao mix de compras o nosso horário de funcionamento: os clientes têm até as 22h de segunda a sábado e também aos domingos para fazer as suas compras”, afirma Ilson Dutra, gerente-geral do Shopping Rio Claro.