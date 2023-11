Helena entre Pe. Renato, bispo Dom Devair e celebrantes (Foto – Divulgação)

A Diocese de Piracicaba celebra em 2023 seu Jubileu de Carvalho. No último domingo (26), dia da Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, aconteceu a santa missa de Abertura do Ano Jubilar em comemoração aos 80 anos da Diocese. Durante a celebração presidida por Dom Devair Araújo da Fonseca, bispo diocesano, foram anunciados os vencedores dos concursos para escolha do hino e do logotipo oficiais do Jubileu de Carvalho.

O logo vencedor (abaixo) foi criado pela designer gráfica Helena de Góes Zanfelice, de 23 anos, rio-clarense e membro da Paróquia Nossa Senhora da Saúde desde sua infância.

Realizada, a jovem conversou com o JC e falou sobre sua criação.

“Fiquei sabendo sobre o concurso cultural através de um vídeo publicado nas redes sociais da Diocese, onde o padre Renato Andreatto fazia o convite. Me senti tocada em participar, fiz minha inscrição e comecei a pesquisar e estudar sobre o tema, baseado no contexto histórico da árvore do carvalho. Trabalhei com a representação das raízes do carvalho no número ‘80’ e também a própria árvore, sendo Jesus o centro de sua existência e de sua força”, relata a jovem.

Helena fala ainda sobre as formas e cores do logo.

“Tendo em vista que o carvalho é símbolo de força e longevidade, o logotipo apresenta em sua paleta de cores duas cores principais.

O degradê marrom representando as raízes e o caule da árvore, simbolizando a força e resistência.

E o verde oliva, representando as folhagens do carvalho e simbolizando esperança, vida e renovação.

O objetivo do logotipo foi representar toda a história construída durante os 80 anos da Diocese de Piracicaba. Uma trajetória fortalecida nas raízes de Deus”, finaliza a jovem.