Líder da bancada do MDB expõe desafeto político com Du e reforça apoio a Gustavo

O vereador Hernani Leonhardt, líder da bancada do MDB na Câmara Municipal, reafirmou em entrevista à Farol JC que mesmo que Du queira ser candidato a prefeito na disputa eleitoral deste ano pelo partido, ele próprio irá engajar de forma contrária para que o apoio do grupo seja ao atual prefeito Gustavo Perissinotto (PSD). O parlamentar também fez um balanço do mandato no Poder Legislativo e as tratativas para as eleições deste ano. Segundo ele, a ideia é o MDB também apoiar Perissinotto, mas que isso só será definido pelo diretório na convenção nos próximos meses.

O senhor está no segundo mandato. Qual avaliação entre os dois?

A mudança é muito significativa. Entrei com um peso nas costas. Meu pai teve seis mandatos de vereador. Eu aprendi a trabalhar. O meu lema é levantar cedo e dormir tarde todos os dias. Vou no bairro para pegar as demandas da população. No gabinete vamos atrás do secretariado para resolver os problemas. Se não responder, é o meu estilo, é ‘pau’ no secretário. Se resolver, que resolva. Se não, cobramos mais firmemente.

Qual sua visão sobre o grupo do MDB dentro da Câmara?

Tenho prazer de ter o Geraldo como meu vice-líder. Nós nunca nos abstivemos de votação nenhuma, nunca saímos do plenário, sempre estivemos com o que foi bom que o Gustavo trouxe para a Câmara, sempre votamos favoráveis.

Como avalia o espaço do MDB na gestão do prefeito Gustavo?

É natural o MDB ocupar esse espaço. O MDB sempre participou da eleição Executiva. Temos uma secretária no Governo, temos a Segurança. Nós vamos apoiar o Gustavo, o meu prefeito é o Gustavo. Não vou ser demagogo. Como líder da bancada, tenho meu posicionamento: o prefeito Gustavo e a Maria do Carmo vice. Não seremos demagogos de falar que participamos do governo, mas não vamos apoiar. O meu apoio é que saia na chapa prefeito Gustavo e Maria vice. Ela já foi testada, teve 22 mil votos.

Seria incoerente usar da máquina pública para depois não o apoiar na eleição…

Não estou impondo, é o meu posicionamento. Agora vai ter uma conversa entre os partidos, o prefeito que vai decidir. A executiva do MDB quis entrar no Governo, teremos uma eleição no diretório. Vai ser votado. Todo mundo que quiser ser candidato só precisa ter o título de eleitor. O meu apoio é Gustavo e vice Maria.

Fala-se nos bastidores que Du tem pretensões de ser candidato. Você não apoiaria?

Palavra dada é honrada. Não que não goste do Du, mas eu vou apoiar o Gustavo e a Maria. Todos têm direito a ser candidato. O meu trabalho é para Gustavo prefeito.

E os filiados, estão propensos a Gustavo?

Acho que o diretório tem a tendência de apoiar o governo do Gustavo. Mas, só será definido depois da convenção.

O Du perdeu espaço e não terá apoio do diretório?

Eu falo por mim, ele não é meu candidato a prefeito. As pessoas tem que ter consciência. Eu acho feio a pessoa pegar o cargo [no governo], ficar quatro anos e abandonar. O MDB é um partido muito importante para a eleição municipal. Não é hoje, pega as eleições passadas. O MDB decide eleição em Rio Claro.

Corre o risco do MDB pular do barco e ter candidato(a) próprio igual em 2020?

Eu vi isso de longe e foi verdade. Agora estou vendo de perto. Tenho conversado direto com Baleia (presidente nacional do MDB). Eu cresci no partido, minha voz é maior. [Dito isso] a tendência é dar continuidade no trabalho. O Baleia está firme com nosso grupo [de apoiar Gustavo].