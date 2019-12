O Rio Claro Basquete enfrentou na noite de hoje (17) o São Paulo pelo Novo Basquete Brasil e conquistou uma grande vitória por 106 a 95 no Ginásio Pol. Dr. Antônio L. Nunes Galvão – (Morumbi) com grande atuação do argentino Enzo Ruiz que marcou 29 pontos no jogo.

As parciais foram: 30 a 21 para o São Paulo no primeiro quarto, 17 a 14, 33 a 25 e 35 a 26 para o Leão nos quartos seguintes.

Com o resultado o Leão soma seis vitórias e oito derrota no NBB -12.