Vereador destaca atuação política no último ano do atual mandato no Legislativo

O vereador Adriano La Torre (PP), primeiro secretário da Câmara Municipal, abre esta nova série de entrevistas da Farol JC com os parlamentares do Poder Legislativo rio-clarense diante do último ano do atual mandato. Nessa semana, o progressista afirmou que é fiel ao próprio partido – ironizando a postura de outros membros da legenda – e que seguirá apoiando o prefeito Gustavo Perissinotto (PSD). Ainda, afirma que não tem interesse em conversar com Rogério Guedes sobre sua candidatura a prefeito. Confira a seguir alguns destaques da entrevista e assista ao bate-papo na íntegra no youtube.com/jcrioclaro.

Quais as expectativas para chegar ao final deste mandato e início da campanha eleitoral?

As pessoas que me conhecem sabem, comecei a trabalhar lá no primeiro dia em que fui reeleito. Hoje tenho uma sustentação boa. É um trabalho honesto. Estamos a oito meses de uma eleição e o povo é que vai decidir se o trabalho foi bem feito, se não foi, estou com minha consciência tranquila. Tenho amor no que eu faço, a população é quem vai decidir, fica a critério de cada um.

Você vai continuar apoiando ao prefeito Gustavo?

Eu tenho o meu presidente Ronald Penteado (PP), que eu admiro. Tenho certeza de que o caminho que nós vamos traçar é o que traçamos desde o início. O Progressistas não tem aquela jogada de sair do caminho e curvar para outro lado. Nós estamos com o prefeito, assumimos um compromisso com Gustavo, que está sim nos atendendo. Acredito que o PP será sim o partido aliado do prefeito.

Como é sua relação com outros vereadores do PP, Julinho e Moisés?

A relação é cada um no caminho que quer. A relação minha com Julio é até um pouco mais estreita. O Moisés é uma pessoa que gosta mais de fazer o que quer, mas tem a ideologia dele e eu respeito. Eu já sou mais parceiro, de dialogar, aquele que não é, que tome o caminho que deve ser seguido.

Enquanto Moisés está criticando o governo, vocês (Adriano e Julinho) estão defendendo…

Cada um segue o seu caminho. O meu é reto, não faço curva. Está se provando quem procurou outro caminho. Aí o tempo é que vai dizer. Eu tenho fidelidade, o meu compromisso, se eu confirmei com você, eu sou fiel. Não consigo roer a corda e montar em dois barcos.

Qual é a ambição do PP?

Enquanto têm outros partidos quebrados, o PP praticamente está com a chapa de vereadores montada para 2024. E vem grande. Com reforços grandes. Estamos com os que já estavam e estão vindo uns maiores ainda que só vão fortalecer e dar oportunidade para todos. Quem tiver mais voto, vai ser eleito. Não tem isso de servir de escadinha. E depende do trabalho de cada um.

Há uma conversa de Paulo Guedes e Vagner Baungartner, ambos do PSDB, irem para o PP. Qual sua opinião?

Eu receberei de braços abertos, são duas pessoas magníficas. Seriam dois reforços de peso.

Qual sua crítica para o prefeito Gustavo e o que ele não acertou no ponto?

Eu nunca vi um prefeito fazer tanto na cidade de Rio Claro. O Gustavo está construindo um hospital municipal, está asfaltando bairros como o Jardim Nova Rio Claro. Recapeou acho que 70% da cidade. Eu acho que ele só peca numa coisa, que eu sempre falo para ele. Andar e sair um pouco mais na rua. Admiro o trabalho dele, ele não é de sair na rua, mas é um prefeito que trabalha dia a dia. Não é que tenha que andar na rua, mas o povo quer ver a cara dele e acredito que ele já esteja fazendo isso. É um prefeito trabalhador e honesto.

Se Rogério buscasse seu apoio, estaria aberto ao diálogo?

Nesta eleição de outubro não. De repente, se Rogério ganhar a eleição e eu também, vou sentar com ele se ele quiser. Se tem uma coisa que tenho na vida é fidelidade. Não vou fazer isso com Gustavo.