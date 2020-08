Em pronunciamento feito na tarde desta quinta-feira (6), o prefeito de Rio Claro, Juninho da Padaria, afirmou que o município deve ser autorizado a voltar para a Fase Laranja do Plano SP a partir da próxima semana.

Segundo Juninho, o anúncio oficial deve ser feito na coletiva do Governo de São Paulo nesta sexta (7), às 12:45h, quando o Governador João Doria divulgará a atualização do Plano SP, com a provável volta da região de Piracicaba, a qual RC pertence, para a Fase Laranja.

Com isso, a partir da próxima semana, as cidades da região poderão começar a flexibilizar o funcionamento de alguns tipos de comércios, porém com regras determinadas pelo governo estadual.

Se confirmada à volta da região à Fase Laranja, RC poderá voltar a flexibilizar o comércio se a Prefeitura entender que o momento é ideal para isso. Juninho afirmou que deve fazer pronunciamento ao vivo, após a coletiva de Doria, para informar como fica a situação de Rio Claro.