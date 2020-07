Juninho da Padaria durante Live transmitida de sua casa

Em transmissão ao vivo pelo Facebook no final da tarde desta sexta-feira (10), o prefeito de Rio Claro, Juninho da Padaria, anunciou que vai definir somente na segunda-feira se o município voltará ou não à chamada Fase 2, ou Fase Laranja, do Plano SP. Juninho fez a transmissão de sua casa, onde cumpre isolamento após confirmação de que está com Covid-19. Se o prefeito autorizar a volta à Fase 2, o comércio de Rio Claro poderá reabrir as portas.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (10) o governador de São Paulo, João Doria, acaba de anunciar as novas classificações das regiões do estado no Plano SP, quanto à quarentena e suas restrições.

A região de Piracicaba, a qual Rio Claro pertence, volta à Fase 2, a chamada Fase Laranja, com autorização para que o comércio possa reabrir as portas, de forma parcial e com uma série de regras de prevenção ao novo coronavírus.

A nova classificação vale para o período de 15 a 30 de julho.