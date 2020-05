O prefeito João Teixeira Junior (DEM) cumpriu no início da tarde desta terça-feira (12) a decisão judicial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) e exonerou 255 servidores que integravam o grupo de cargos comissionados na Prefeitura de Rio Claro.

A extensa lista já está disponível na edição do Diário Oficial do Município. Na noite de segunda-feira (11), conforme o JC noticiou, os vereadores da Câmara Municipal derrubaram o projeto de lei que integra a Reforma Administrativa que tinha como intenção reestruturar os cargos em provimento de comissão na Prefeitura e no Daae.

Internamente no Poder Executivo alerta-se para um impacto imediato nos serviços essenciais do município, uma vez que os cargos são de liderança e chefia de departamentos, envolvendo dezenas de assessores, gerentes e diretores em várias secretarias municipais. Os cargos do Departamento Autônomo de Água e Esgoto (Daae) deverão ser exonerados em breve.

Tais cargos criados no Governo Altimari foram considerados ilegais pelo TJ-SP. Diante disso, o Governo Juninho enviou a Reforma Administrativa para reformular os postos de trabalho. Por fim, somente a proposta direcionada aos cargos da Fundação Municipal de Saúde foi aprovada pela Câmara.

