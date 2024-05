Líder da bancada diz que PP segue com Gustavo e projeto da legenda também passa por 2026

O líder da bancada do Partido Progressistas em Rio Claro, vereador Julinho Lopes, foi o entrevistado desta semana no programa Farol JC. Segundo ele, a legenda seguirá apoiando a reeleição do prefeito Gustavo Perissinotto. A sigla também tem projetos para as eleições de 2026 e deverá, ainda, indicar um nome para compor a chapa de vice do atual chefe do Poder Executivo, assim como os demais partido que compõem a base governista. Confira a seguir alguns trechos e assista à entrevista na íntegra no youtube.com/jcrioclaro.

Qual avaliação deste quarto mandato na Câmara de Rio Claro?

Quando entrei no primeiro mandato, fiquei atrás de deputados para trazer recursos para a cidade. E neste atual também tenho centralizado isso por que não adianta ficar pedindo para o Executivo fazer as coisas se você não dá condições de trabalho. Como vereador temos que trazer [recursos] para ajudar a cidade, buscando recursos. Consegui trazer mais de R$ 130 milhões nesses quatro mandatos.

O grande destaque atual é o Instituto Federal em construção?

Conheci em 2021 o reitor do IF no Palácio do Planalto, estava junto com o prefeito Gustavo. Tivemos audiência com o então ministro Ciro Nogueira e o hoje deputado Maurício Neves. Continuei indo atrás. Em 2022 saiu a portaria para a implantação, fizemos quatro audiências públicas e quem ganha é a população. É uma obra de quase R$ 25 milhões depois de pronto. Eu vejo o que vai ficar para a geração futura. É uma faculdade federal totalmente gratuita, podendo chegar a 1.400 alunos.

Há deputados parceiros, mas por que Rio Claro não tem um representante?

Tivemos por muito tempo o deputado Aldo Demarchi, mas o que precisa ter é união partidária, escolher uma pessoa da nossa cidade. Antigamente era mais fácil, hoje para eleger um deputado precisa-se de muitos votos. Se tivéssemos condições de Rio Claro ter um deputado, mas da mesma forma vejo que outros podem vir pedir votos aqui, desde que trabalhem para nosso município. Tem muitos paraquedistas.

O Progressistas está passando por mudanças com o fim da janela. Como avalia?

No PP sempre trabalhamos em conjunto. Quando conversamos em SP nos falam que precisamos ver o que é melhor para o partido na cidade. Quando falamos sobre lançar candidato a deputado que tenha condição de ser eleito, tivesse bastante voto, poderíamos lançar. Estamos pensando para 2026, estamos em tratativas, passou o tempo e precisamos trabalhar isso.

Como foi a ida do vereador Paulo Guedes para o partido?

Conheço ele muito bem, é uma somatória de pessoas. Temos o Adriano La Torre também. Hoje o Paulo é um carro-chefe da política de Rio Claro. Hoje é o mais votado. É uma pessoa que sempre conversamos muito bem. É bem-vindo, assim como os outros filiados. Temos uma chapa forte para a próxima eleição. Saíram três e o Paulo supriu. O PP não deixa ninguém na mão.

Entre os que saíram foi Moisés, que se voltou à oposição ao PP e Gustavo.

O PP dá oportunidade para todos, a pessoa escolhe o lado que quer seguir. Eu e o La Torre escolhemos o lado do partido, de dar sequência ao trabalho. O PP tem secretaria. Não tem o por que a gente atacar o governo que fazemos parte. Tem que ajudar o governo. E o Moisés eu desejo boa sorte para onde está indo, mas ele escolheu o lado dele. Ele ajudou muito no partido, mas seguiu outro caminho. A vida é feita de escolhas. Espero que ele tenha sucesso, mas esperamos que o 11 tenha mais sucesso que o 22.

O PP vai seguir apoiando o prefeito Gustavo?

Hoje estamos com o Gustavo, estamos alinhados. Se passar em 2024 logicamente vai continuar até 2028. Cada eleição é uma história. No futuro para 28, temos que ver lá na frente. O PP também poderá lançar candidato [em 2028], não sabemos como vai ser, lá ele não poderá ser reeleito. O PP se fortalecendo em Rio Claro, no Estado e no País.

Alvimar Guedes será o indicado a vice de Gustavo?

Nomes a gente tem. Será discutido. A gente tem que ter um consenso, ver o que é melhor para a coligação e para Rio Claro. Não adianta eu quero isso ou aquilo. Ver o grupo é outra coisa. O PP está sempre aberto ao diálogo. Temos o Alvimar e outros nomes a vice. Será discutido lá na frente. O Gustavo terá a liberdade de escolher.