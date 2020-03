As determinações das autoridades de saúde para que o avanço do novo coronavírus no Brasil e o contágio das pessoas seja contido foram claras: hábitos de higiene reforçados e nada de aglomerações. A orientação foi para que o cidadão que puder permaneça em casa ou, para aqueles que tiverem essa opção, trabalhem também em casa realizando neste momento o distanciamento social.

Entre as medidas anunciadas pelo governo do Estado de São Paulo, aulas já foram suspensas, locais como museus, teatros, cinemas e shoppings e comércios fechados. Os reflexos já são sentidos no interior, que também tem aderido às mesmas iniciativas para preservar a saúde da população. Porém, estabelecimentos como supermercados e farmácias seguem abertos e estão entre os principais locais onde os munícipes têm ido.

Atenção aos idosos

Conforme os especialistas e as estatísticas, as pessoas acima dos 60 anos consistem na fatia da população mais vulnerável ao coronavírus e devem permanecer em casa (confira quadro ao lado). Em razão disso, um movimento surgiu nas redes sociais para oferecer ajuda a essa parcela da população.

A babá Ariana Sousa, de 19 anos, moradora do Recanto Paraíso, foi uma das primeiras a se colocarem à disposição gratuitamente dos idosos em Rio Claro: “Quando eu vi a situação na Itália, do alto número de idosos infectados e morrendo, eu tive a ideia de me colocar à disposição dos idosos aqui de Rio Claro para fazer serviços, como buscar remédio, fazer compras, para que eles não precisem sair de casa”.

Ela ainda conta que não esperava tamanha repercussão: “Em poucos minutos o meu texto viralizou, tive mais de duas mil curtidas e inúmeros compartilhamentos. Ontem já fiz serviço para duas senhoras, além de colaborar com o meu pai, que também é idoso e está em casa respeitando o pedido das autoridades de saúde. Se cada um fizer a sua parte, iremos vencer essa pandemia do coronavírus”, diz a jovem.

Corrente

Depois de Ariana, outras pessoas tiveram a mesma iniciativa e estão oferecendo ajuda aos idosos.