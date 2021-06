Após sofrer um acidente de moto no fim do mês de maio e passar por uma cirurgia no pé direito, Felipe Scopin Muniz, de 18 anos, precisou novamente buscar atendimento na rede pública do município por complicações decorrentes do procedimento, segundo sua família, mas está há dias aguardando uma vaga no PSMI ao lado da Santa Casa.

“Ele está há mais de três dias esperando uma vaga na UTI para poder passar por uma cirurgia, pois o pé piorou, mas do jeito que está a situação corre o risco de perder o pé, não sabemos mais o que fazer, a quem recorrer, estamos muito preocupados com a situação”, fala Michele Daiane Panano, tia de Felipe, que acompanha como pode o sobrinho, pois por conta da situação do novo coronavírus não são permitidos acompanhantes.

Questionada sobre a situação do paciente que aguarda a vaga no Pronto Socorro Municipal Integrado, a prefeitura informou que tão logo o paciente deu entrada no PSMI, a Secretaria de Saúde de Rio Claro fez a solicitação de vaga de internação ao governo estadual, por meio do sistema Cross (Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde). Enquanto aguarda a liberação da vaga pela Cross, o paciente recebe a assistência e os cuidados médicos no pronto-socorro municipal.

A família entrou em contato com o Jornal Cidade pedindo uma solução urgente do caso.