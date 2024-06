O prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) em entrevista na Rádio Jovem Pan News Rio Claro FM 106,1

Novo levantamento traz perspectiva dos moradores de Rio Claro sobre a gestão do prefeito Gustavo Perissinotto (PSD)

A pesquisa realizada pelo Jornal Cidade em parceria com o instituto Statsol aponta as avaliações que a população de Rio Claro tem sobre o governo do prefeito Gustavo Perissinotto (PSD). As equipes estiveram nas ruas de Rio Claro de 13 a 16 de maio, realizando o total de 565 entrevistas com os eleitores.

Os locais foram sorteados previamente, com a amostra definida a partir dos dados Censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). Além disso, também foi realizada uma ponderação geográfica, dividindo a cidade em 11 regiões, para garantir uma confiabilidade ainda maior à amostra.

Conforme o resultado no gráfico, para 35,3% dos entrevistados, a atual administração é considerada regular. Para 29%, o governo de Gustavo Perissinotto é bom. Para 13,7% é péssima a gestão, enquanto para 13% é ruim. Já para 5,4% é ótima, enquanto 3,6% não souberam responder ou não responderam.

Espontânea

Na primeira pesquisa de intenção de voto a prefeito de Rio Claro em 2024, divulgada pelo JC no dia 19 de maio, o retrato do momento é de que entre os entrevistados, aqueles que já sabem em quem depositarão seu voto demonstraram preferência até agora pela continuidade dos trabalhos do atual prefeito Gustavo Perissinotto (PSD), que apareceu com 22,96% da opinião pública espontânea. A pergunta “Em quem você votaria para prefeito de Rio Claro se as eleições fossem hoje?” foi feita em todas as regiões da cidade. Relembre a pesquisa completa aqui.

Gustavo Perissinotto

Gustavo Perissinotto, do PSD, foi eleito novo prefeito e Rogério Guedes, na época no PSL, vice-prefeito com 33.015 votos, o que representa 36,48% dos votos válidos nas eleições de 2020. A coligação dos eleitos estava formada ainda na ocasião pelo PL e Cidadania. Hoje, os partidos da base são MDB, Progressistas, Republicanos e Podemos. Advogado, Gustavo tem histórico de trabalho na administração pública em Piracicaba, Itupeva, Santa Gertrudes e Rio Claro – sua cidade natal.

Além de advogado, Gustavo é procurador-chefe concursado em Santa Gertrudes, cargo que está afastado. Ex-secretário municipal de Negócios Jurídicos no Governo Du Altimari (MDB) – (2009/2016), foi a segunda vez que ele se candidatou a prefeito. Na eleição de 2016 ficou em segundo lugar com 29,97% da preferência (28.266), quando perdeu para o ex-prefeito Juninho.