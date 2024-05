Pesquisa JC/Statsol traz quatro cenários testados, sendo um espontâneo e três estimulados. Prefeito Gustavo larga na frente, mas os adversários Rogério Guedes, Nevoeiro Junior e Juninho da Padaria também se destacam com eleitorado

O Jornal Cidade traz na edição deste domingo (19) a primeira pesquisa de intenção de voto a prefeito de Rio Claro em 2024. As eleições acontecem em outubro, e pelo resultado do levantamento espontâneo encomendado pelo Grupo JC à empresa de estatística Statsol, o retrato do momento é que entre os entrevistados, aqueles que já sabem em quem depositarão seu voto demonstraram preferência até agora pela continuidade dos trabalhos do atual prefeito Gustavo Perissinotto (PSD), que aparece com 22,96% da opinião pública.

Atual prefeito de Rio Claro, Gustavo Perissinotto, lidera o cenário espontâneo da pesquisa

A pergunta “Em quem você votaria para prefeito de Rio Claro se as eleições fossem hoje?” foi feita em todas as regiões da cidade. Três políticos aparecem em seguida tecnicamente empatados. O ex-prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria (PRD), mostra que ainda tem força política ao aparecer na segunda colocação com 4,52%. O atual vice-prefeito Rogério Guedes, pré-candidato a prefeito pelo PL, está em seguida com 4,35%. O levantamento espontâneo também traz outro ex-prefeito entre as opções citadas pelos eleitores de Rio Claro. É o caso de Nevoeiro Junior, hoje no PSDB, com 3,65% das intenções.

O atual vereador Paulo Guedes (PP), que foi o mais votado da última eleição, aparece na opção de 0,70% dos entrevistados. O ex-deputado estadual Aldo Demarchi (União Brasil) tem 0,52% e o também ex-prefeito Du Altimari (MDB), o mesmo índice de 0,52%. O vereador Moisés Marques (PL), hoje na oposição do prefeito Gustavo, também foi citado por 0,35% dos entrevistados, mesma pontuação de João Guilhermehttps://www.jornalcidade.net/?s=Jo%C3%A3o+Guilherme (PT), que foi candidato a prefeito em 2020 e já anunciou que não mais disputará o cargo este ano.

Juninho da Padaria, Rogério Guedes e Nevoeiro Junior estão empatados tecnicamente

Airton Moreira, do PSOL, que também disputou a eleição anterior e é pré-candidato tem 0,17% das intenções. Em seguida aparecem demais vereadores da Câmara Municipal: Adriano La Torre (PP) e Hernani Leonhardt (MDB), ambos com 0,17% cada um. A ex-vereadora Maria do Carmo Guilherme (MDB) também aparece nas intenções espontâneas com 0,17%, assim como o vereador Rafael Andreeta (Republicanos). O médico Dr. Grillo (União Brasil) surge com 0,17% das intenções. Uma surpresa, o deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil), que não é de Rio Claro, foi citado por 0,17% dos entrevistados. Por fim, o ex-prefeito Cláudio Di Mauro finaliza a pesquisa com 0,17%.

Os indecisos somam 50,78%, mas o atual chefe do Poder Executivo apareceu a frente dos adversários que já estão decididos, com 22,96% das intenções. Aqueles que já definiram que irão votar branco/nulo somam 9,94%.

Metodologia

Pela terceira vez consecutiva, a pesquisa é realizada pela Statsol, empresa de estatísticas de São Carlos que tem um grande know-how neste tipo de trabalho. A parceria com o Jornal Cidade também ocorreu nas eleições de 2020 e nas gerais de 2022. As equipes estiveram nas ruas de Rio Claro de 13 a 16 de maio, nessa última semana, realizando o total de 565 entrevistas com os eleitores. Os locais foram sorteados previamente, com a amostra definida a partir dos dados Censo de 2022 do IBGE. Além disso, também foi realizada uma ponderação geográfica, dividindo a cidade em 11 regiões, para garantir uma confiabilidade ainda maior à amostra. A margem de erro da pesquisa é de 4,5% para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.

Nos cenários estimulados Rogério, Nevoeiro Jr. e Juninho crescem

O primeiro cenário estimulado pesquisado pelo JC/Statsol tem o prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) em destaque nas intenções de voto do eleitorado rio-clarense. O mandatário está com 28,35% da preferência entre os entrevistados. O vice-prefeito Rogério Guedes (PL), pré-candidato em oposição ao atual chefe do Poder Executivo, cresce na tabela com 20,52%.

O ex-prefeito Nevoeiro Junior (PSDB) aparece em seguida com 15,13%, logo atrás vem o ex-prefeito Juninho da Padaria com 14,09%. Os ex-candidatos a prefeito Delegado Nivaldo (PRTB), com 2,78%, e Airton Moreira (PSOL), com 1,57%, também estão neste cenário. Aqueles que decidiram votar em branco ou anular o voto somam 13,57%. Os que estão indecisos, 4%.

O segundo levantamento estimulado da pesquisa JC/Statsol de intenção de voto a prefeito de Rio Claro em 2024 mostra que sem o ex-prefeito Juninho da Padaria (PRD) os demais candidatos em oposição a Gustavo Perissinotto (PSD) crescem na preferência dos entrevistados. O atual prefeito tem 27,83% neste cenário, enquanto Rogério Guedes (PL) sobe a 23,65% e o ex-prefeito Nevoeiro Junior (PSDB) com 16,35%.

O ex-prefeito Du Altimari (MDB) foi testado neste cenário e tem 7,30% das intenções. Delegado Nivaldo (PRTB) com 3,83% da preferência e Antonio Carlos Sarti (PSB) com 1,04% completam a tabela. Curiosamente, ainda sem Juninho neste levantamento, o número daqueles que já estão decididos a votar em branco/nulo aumenta de 13,57% no Cenário 1 para 18,61% neste novo. Os indecisos que não sabem em quem votar chegam a 1,39%.

O terceiro e último cenário pesquisa de forma estimulada em Rio Claro pelo JC/Statsol mostra uma disputa acirrada entre Gustavo Perissinotto (PSD) e Rogério Guedes (PL). Enquanto o prefeito tem 27,30% das intenções, o atual vice-prefeito tem 24,52%. Juninho da Padaria (PRD) cresce sem o nome de Nevoeiro Junior neste cenário, com 17,39%. Du Altimari (MDB), ex-prefeito, cai ainda mais em comparação com o cenário anterior e tem 6,43%.

O Professor Luciano (Solidariedade) aparece com 2,09% das intenções de voto, com Airton Moreira (PSOL) logo atrás com 1,39%. Os indecisos somam 2,26%, já aqueles que votarão branco ou nulo chega aos mesmos 18,61% que o segundo levantamento estimulado.