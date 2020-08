Já está disponível neste domingo (22) o curso online “Sete etapas para uma venda de sucesso”, promovido pelo Grupo JC de Comunicação e a Arenna Cursos Online. A partir de hoje, estarão disponíveis as duas primeiras etapas do curso que é voltado para vendedores, atendentes e quem mais tiver interesse em aprender mais sobre o maravilhoso mundo das vendas.

Professor Arenna, responsável pela Arenna Cursos Online e por ministrar totalmente o curso, explica sobre a importância de se reinventar após a retomada das atividades presenciais do comércio. “Com a retomada do comércio é preciso estar atento às necessidades dos clientes e a Arenna Cursos Online, juntamente com o Grupo JC, resolveram proporcionar uma experiência para lá de positiva para um setor de extrema importância para os negócios. O curso será disponibilizado em etapas, totalmente online e gratuito, através do link, no final da matéria”, explica o professor.

Maria Angela Tavares de Lima é gerente-geral do Grupo JC de Comunicação e fala sobre a parceria. “Essa é uma iniciativa do Jornal Cidade e da Arenna Treinamentos, com o objetivo de ajudar empresários a alavancar suas vendas neste período em que o comércio iniciou sua reabertura. Boas vendas e sucesso!”

A gerente-geral relembra ainda as duas edições de sucesso do JC Business, que aconteceram, a primeira na sede do Grupo JC e a segunda na Caprem. “Esse projeto nos permite dar seguimento à formação através da qualificação e acredito na importância dessa atualização constante. O JC Business é um projeto que realizamos e, devido à pandemia, estamos estudando como irá acontecer. E o curso online de vendas supre essa lacuna de atualizações”, aponta.

Vale ressaltar que quem se inscrever no curso ganha, durante um mês, uma assinatura online do Jornal Cidade. Vai perder? CLIQUE AQUI e participe!