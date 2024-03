Os vereadores da Câmara Municipal de Rio Claro

A partir de hoje, vereadores podem mudar de partido sem perder o mandato. Período fica aberto até 5 de abril e antecede data de registros dos próprios partidos

A partir desta quinta-feira (7), fica aberto o período da janela partidária eleitoral. Trata-se da fase disponibilizada para as mudanças de partido, sem que aqueles que estejam em cargos eletivos percam os mandatos, como os vereadores, por exemplo. A janela ficará aberta até 6 de abril, mesma data-limite para aqueles que pretendem se candidatar nas eleições 2024 se filiarem. Em Rio Claro, espera-se que aconteça alguma mudança na atual configuração das bancadas na Câmara Municipal.

Atualmente são nove os partidos que constituem o Poder Legislativo. A maior bancada é a do União Brasil, que conta com Rodrigo Guedes presidente da sigla, Val Demarchi líder e os vereadores Serginho Carnevale e Sivaldo Faísca. O PSD, partido do prefeito Gustavo Perissinotto, tem três vereadores: José Pereira, presidente da própria Casa de Leis, além dos vereadores Diego Gonzales e Thiago Yamamoto.

O Partido Progressistas (PP) também mantém três vereadores, são eles: Julinho Lopes (líder), Adriano La Torre (1º secretário) e Moisés Marques. O PSDB tem os vereadores Paulo Guedes e Vagner Baungartner, enquanto o MDB tem os vereadores Hernani Leonhardt e Geraldo Voluntário. Há quatro partidos com um vereador cada. É o caso do PL, com Luciano Bonsucesso; o PDT, com Heitor Alves; o Podemos, com Alessandro Almeida; e o Republicanos, com Irander Augusto.

Rafael Andreeta, na eleição de 2020, foi eleito pelo PTB. Meses depois, porém, o partido se extinguiu e desde então o parlamentar está sem partido, por enquanto. Outro fator em destaque é que em breve a Câmara de Rio Claro voltará a ter uma vereadora, Carol Gomes, que atualmente está licenciada por ter assumido o cargo de secretária municipal do Desenvolvimento Social na Prefeitura. Eleita pelo Cidadania, vai concorrer à reeleição, portanto voltará ao cargo na Casa de Leis.

Com isso, Heitor Alves deixará a cadeira no Legislativo. O próximo dia 6 de abril também é a data-limite para que partidos políticos e federações que queiram participar das Eleições 2024 registrem, no TSE, os respectivos estatutos. A mesma data-limite vale para aqueles futuros candidatos registrarem o domicílio eleitoral.