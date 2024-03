Em Rio Claro, restam poucas horas para os contribuintes pagarem o IPTU 2024 com desconto de 10% no valor total do carnê, pagando à vista, ou de 3% na primeira parcela. O prazo termina nesta segunda-feira, dia 11. O prazo para pagamento com descontos da primeira parcela e parcela única também vale para recebimento dos pedidos de isenção do IPTU por aposentados e pensionistas. Os requerimentos à prefeitura podem ser feitos até a próxima segunda-feira.

Além dos boletos entregues pelos Correios, os contribuintes podem imprimir a guia de pagamento pelo site da prefeitura, rioclaro.sp.gov.br. Desde o dia 3 de janeiro é possível pagar com desconto a parcela única ou primeira parcela do IPTU pelas guias de pagamento disponíveis no site da prefeitura. As guias também podem ser impressas no Atende Fácil do Centro e da subprefeitura do Cervezão.

É possível pagar o tributo nas casas lotéricas, na cooperativa de crédito Sicoob e nos serviços de internet banking, aplicativos ou autoatendimento dos bancos Bradesco, Santander, Itaú, Banco do Brasil e Caixa Federal. Os bancos não aceitam mais receber o IPTU nos caixas com atendimento pessoal dos funcionários. Com as guias de pagamento obtidas no site não é possível utilizar Pix para pagar o IPTU. Para pagar através de Pix é preciso ter o carnê. Pelo Pix pode-se utilizar serviços de qualquer banco, mesmo os sem convênio com a prefeitura.

Quase 103 mil carnês do IPTU foram providenciados pela prefeitura. Não há aumento real do tributo, e sim atualização monetária. O índice, referente à inflação registrada de outubro de 2022 a setembro de 2023 pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do IBGE, é de 5,19%.

ISENÇÃO

Quem já recebeu o carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para este ano de 2024 em Rio Claro pode solicitar a isenção do pagamento do tributo. Alguns requisitos devem ser levados em consideração e a solicitação deve ser apresentada na agência do Atende Fácil, na Avenida 2, Centro.