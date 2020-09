Foto: Rubens Chiri/São Paulo/Divulgação

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS)

O presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, passou bem a noite e se mantém com o quadro estável. O dirigente, de 82 anos, está internado no hospital “HCor” para tratamento após ser diagnosticado com o novo coronavírus. Segundo apurou o UOL Esporte, o dirigente está consciente e ativo.



O mandatário estava em tratamento há alguns dias, mas foi internado para mais uma etapa do tratamento. O clube divulgou na quarta-feira (9) uma nota sobre o estado do presidente.



“O São Paulo Futebol Clube informa que o Presidente Carlos Augusto de Barros e Silva contraiu Covid-19 e está em tratamento desde o final da semana passada. O Presidente está sob acompanhamento médico e nos últimos dias manteve agenda de recuperação e isolamento em casa, além de passar por exames e períodos de observação no HCor”, informou o clube do Morumbi.



Leco foi eleito presidente do São Paulo em outubro de 2015 e reeleito em abril de 2017. Seu mandato no São Paulo se encerra em dezembro de 2020 e a nova diretoria assume o comando do clube em janeiro do ano que vem. A realização das eleições está marcada para novembro.



Atualmente, a equipe comandada por Fernando Diniz ocupa a terceira posição do Campeonato Brasileiro, com 17 pontos. Ontem, empatou em casa por 1 a 1, contra o Red Bull Bragantino, pela nona rodada do campeonato nacional.