Nesta segunda-feira, 11 de março, estão programadas algumas interdições, conforme informado no boletim da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Sistema Viário. Hoje, serão realizados bloqueios de tráfego em diversos pontos da cidade, impactando vias importantes.

Os bloqueios incluem a Avenida 38-A com a Rua 13-A, na Ulysses Guimarães; Avenida 56 com a Rua 10, na Vila Olinda; Ruas Alpha e Avenida Potencial; ruas do bairro Nova Rio Claro e Nova Veneza; ruas 27 e 28, Jardim Mirassol; e Rua 23, Jardim Anhanguera.

Quanto às suavizações, é importante estar ciente dos trechos que estarão fechados para o trânsito: Rua 5 com a Avenida 9, no sentido da Avenida 9, entre as ruas 4 e 5, no Centro; Rua 5 com a Avenida 9, entre a rua 5 e 6, no Centro; Rua 11 com a Avenida 15, no sentido da Rua 11, entre as avenidas 13 e 15, no São Benedito; Rua 18 com a Avenida 25, no sentido da Avenida 25, entre as ruas 18 e 19, no Jardim Quitandinha; e Rua 18 com a Avenida 29, no sentido da Rua 18, entre as avenidas 29 e 27, Jardim Quitandinha.

Os serviços de tapa-buraco continuam em andamento em diferentes regiões, abrangendo o Jardim Panorama, Santa Elisa e Jardim das Palmeiras; Rua 4, da Avenida 14 a Avenida 16, Bom Retiro; Avenida 60-A com a Rua 8-A, Vila Cristina; Avenida Brasil com a Avenida Suécia, no Distrito Industrial; e Avenida 8 com a Rua 4, em Bom Retiro.

Por fim, destaca-se a execução de sinalizações horizontais em diversos pontos da cidade: Bairro do Estádio, da Rua 14 até a Rua 23; Avenida 39 até a Avenida 23; Avenida Perimetral com a Rua 12, Vila Elizabeth; Rua 15 com a Avenida 76-A e Avenida 80-A, Jardim Village; e Rua 2 com Avenida 32 e 34, Vila Operária.