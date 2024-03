Imagem ilustrativa

Nesta quinta-feira (14), a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Sistema Viário informa uma série de interdições programadas para implementar melhorias na infraestrutura da cidade. No que diz respeito ao recapeamento, diversas vias estão programadas para receber intervenções. Na região do Terra Nova, as interdições afetarão a Rua 15 JN, entre as Avenidas 14 JN e 2 JN, além das Ruas 16 JN e 16A JN. Também haverá interdições na Av. 14 JN, entre as Ruas 15 JN e 16A JN, bem como nas Avenidas 6 JN, 8 JN e 10 JN.

Em relação às obras de drenagem, as interdições incluirão a Av. 38A, cruzando com a Rua 13A – Ulysses Guimarães, e a Av. 56, cruzando com a Rua 10, na Vila Olinda. As intervenções também ocorrerão em ruas do bairro Nova Rio Claro, Nova Veneza, Jardim Mirassol, Jardim Anhanguera e no Jardim Araucária.

A Secretaria de Obras também realizará suavizações de valetas em trechos específicos. As áreas afetadas incluem a Rua 5 com a Av. 6, no sentido da Rua 5, entre as Avenidas 4 e 6, e no sentido da Rua 5, entre as Avenidas 6 e 8, no centro da cidade.

Para reparos emergenciais de buracos, estão programadas intervenções na Rua 04, da Av. 14 à Av. 16, no bairro Bom Retiro, e no Jardim das Palmeiras, Park Palmeiras, além da Av. 08 com a Rua 04, também no Bom Retiro.

Também serão realizadas sinalizações horizontais em diferentes áreas da cidade. No Bairro do Estádio, as intervenções ocorrerão na Av. 21 com as Ruas 11 e 12. No Santana, as sinalizações afetarão a Av. 30, cruzando com a Rua 8, a Rua 8 cruzando com a Av. 32, e a Av. 10 cruzando com a Rua 8. Na Vila Martins, as intervenções serão na Av. Brasil com a Av. 36-A.

Por fim, a BRK realiza intervenção na Rua 02, nº 2877, Av. 40 e 34, Vila Operária, até as 13h00, para ligação de esgoto.