Também participou o prefeito Gustavo Perissinotto (PSD), secretários municipais e demais representantes do poder público.

Instituto Federal deve contar com estrutura em Rio Claro para ofertar cursos superiores. Representantes destacam oportunidade para município

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) promoveu na noite dessa terça-feira (27) uma audiência pública no plenário da Câmara Municipal para discussão sobre a implantação do seu câmpus em Rio Claro. O evento aconteceu com o apoio do Poder Legislativo, através de articulação do vereador Julinho Lopes (PP) e da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico da Prefeitura. A portaria de funcionamento do IFSP de Rio Claro já está em vigor pelo Governo Federal desde o ano passado. Segundo o diretor da unidade local, mais duas audiências serão realizadas em breve.

“A instalação de um câmpus faz parte de um processo com conjunto de três audiências públicas. Na primeira apresentamos o Instituto Federal. Na segunda, vamos começar a colher opiniões de toda a sociedade para especificidade da economia que demanda os cursos. E também vamos colocar uma consulta pública para na terceira audiência retornarmos à sociedade quais serão os eixos tecnológicos e alguns cursos”, explica Eduardo Modena ao JC.

O IF tem o mesmo arranjo das Etecs, para fazer o segundo grau técnico, o da Fatec, para cursos em tecnologias e, como as universidades, com licenciaturas e engenharias, além de demais ofertas de formação superior. “É uma ferramenta fantástica do Governo Federal, através de cursos, principalmente para atender através da pesquisa, extensão e inovação tecnológica ao setor produtivo e social”, acrescenta o diretor do IFSP de Rio Claro.

Segundo o pró-reitor Adalton Massalu Ozaki, o Instituto Federal não oferta apenas qualificação profissional por meio dos cursos, mas sim “na hora que implantamos o IFSP é para contribuir com o desenvolvimento da cidade. Oferecemos a possibilidade de fazer projetos de pesquisa e desenvolvimento em inovação, prestação de serviço, extensão tecnológica, junto com o arranjo produtivo local”, finaliza.

O vereador Julinho lembra que há anos trabalha pelo câmpus da cidade. “Faz 10 anos que está parado o projeto do Instituto Federal de Rio Claro e agora, com esse novo governo, vamos ter a implantação do câmpus na cidade, com mais cursos para capacitar os jovens para o mercado de trabalho”, declarou. Atualmente cidades da região como Piracicaba, São Carlos e Araraquara já contam com campi do Instituto Federal.