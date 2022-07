Os editais serão publicados em breve

O prazo para as inscrições do processo seletivo do Programa Universidade para Todos (Prouni), do segundo semestre de 2022, será de 1º a 4 de agosto. Os candidatos que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2020 e/ou 2021 poderão utilizar suas notas para concorrerem a uma bolsa no Prouni.

Já as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do segundo semestre de 2022 será de 9 a 12 de agosto. Para o Fies, os candidatos que participaram do Enem, a partir da edição de 2010, poderão pleitear um financiamento estudantil.

Ainda sobre o Fies, a complementação das inscrições postergadas para o segundo semestre de 2022 ocorrerão entre os dias 27 a 29 de julho.

Ressalta-se que, para os dois processos seletivos, os candidatos deverão ter média mínima de 450 pontos e nota superior a zero na redação em alguma das edições do Enem, a partir de 2010.