Os ambulantes de Rio Claro, interessados em exercer atividades comerciais nas proximidades do cemitério municipal São João Batista no Dia de Finados, em 2 de novembro, terão de 3 a 21 de outubro para protocolar solicitação à prefeitura e fazer o pagamento das taxas exigidas.

O atendimento é feito no Atende Fácil, no piso térreo do paço municipal, na Rua 3 entre as avenidas 3 e 5, Centro. Os comerciantes autorizados poderão vender seus produtos no Dia de Finados na Via da Saudade com a Rua 15 das 7 às 18 horas.

Os ambulantes que têm inscrição municipal precisam estar em dia com a taxa do espaço utilizado, no valor de R$ 11,95 (equivalente a três unidades fiscais do município) por metro quadrado. Ou seja, um box de seis metros quadrados pagará taxa do espaço utilizado no valor de R$ 71,73.

Já os ambulantes sem inscrição municipal podem pleitear box para explorar comércio no local no Dia de Finados mediante pagamento de taxa de licença de R$ 278,96 (equivalente a 70 UFM), além da taxa de espaço utilizado, que é de R$ 71,73, totalizando R$ 350,69.

Mais informações sobre o assunto ou esclarecimentos podem ser obtidas no departamento municipal de Desenvolvimento Urbano pelo telefone 3522-1982.