Divulgação

Estão abertas as inscrições para a terceira turma do curso online de especialização em Fitoterapia Clínica da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). A pós-graduação, focada no estudo das plantas medicinais e suas aplicações na prevenção e no tratamento de diferentes doenças, capacita os profissionais para que possam prescrever esse tipo de medicamento levando em consideração as características específicas de cada paciente. De acordo com os especialistas, a terapia farmacológica realizada com medicamentos fitoterápicos apresenta enorme contribuição para melhora na qualidade e expectativa de vida da população e, se utilizados de forma correta, apresentam ainda menor grau de efeitos adversos.

“Esta especialização foi criada para atender a uma demanda crescente de conhecimento sobre a prescrição fitoterápica pelos profissionais de saúde”, explica o professor Gerson Jhonatan Rodrigues, docente do Departamento de Ciências Fisiológicas da UFSCar e coordenador da pós-graduação. No curso da UFSCar são abordados princípios básicos em fitoterapia clínica, farmacologia e fisiopatologia. Além disso, também há conteúdos relacionados ao controle do estresse, de inflamação e de dores, assim como disciplinas sobre distúrbios dos sistemas nervoso central, reprodutivo, cardiovascular, digestivo, renal, imunológico e respiratório. Também são tratados problemas de saúde na tireoide, diabetes e obesidade. Por fim, são apresentados conceitos de fitoterapia clínica no esporte, estética e epigenética.

O início das aulas está previsto para o mês de outubro. No total, são 364 horas divididas em 15 meses. Professores da UFSCar, especialistas convidados de outras Instituições e, inclusive, a Presidente da Associação Brasileira de Fitoterapia (ABFIT) integram o corpo docente da especialização. Nutricionistas, farmacêuticos, médicos, dentistas, enfermeiros, fisioterapeutas, biomédicos e outros profissionais da área da saúde podem participar. Os interessados podem se inscrever pela plataforma Box UFSCar, em www.box.ufscar.br. Na página há mais informações, como disciplinas, professores, carga horária, valores de investimento, dentre outras.