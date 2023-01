Confira as ocorrências das últimas horas diretamente do plantão policial com o repórter Gilson Santulo.

Acidente fatal

Fachada do restaurante destruída após a colisão.

Logo no início do primeiro dia do ano, na manhã de domingo (1º), um acidente fatal aconteceu na Rua 6 com Avenida Visconde do Rio Claro, região central de Rio Claro. João Júlio Ferreira Carreira Baptista, 31 anos, morreu no local.

João Júlio Ferreira Carreira Baptista, 31 anos, morreu no local. Foto: Reprodução/Rede Social.

A vítima conduzia um Opala em alta velocidade, perdeu o controle da direção, passou por cima da placa de sinalização e colidiu na frente de um restaurante, há imagens do momento da colisão. A Guarda Civil Municipal (GCM) de Rio Claro atendeu a ocorrência com apoio do Corpo de Bombeiros e Samu.

Morte de bebê

Criança recém-nascida, de 41 dias, uma bebê foi encontrada morta no berço após apresentar sinais de bronco aspiração neste final de semana, na sede do SAICA (Serviço de Atendimento Institucional à Criança e Adolescente) no bairro Cidade Nova.

A criança estaria sob cuidados após ter sido abandonada pela mãe na maternidade, em Rio Claro. Segundo as cuidadoras que atenderam a recém nascida, ela se alimentou, passava bem e todas as providências e cuidados necessários foram tomados pela instituição. A Polícia Militar atendeu a ocorrência e verificou que no local as crianças atendidas ali não apresentam indícios que sofram maus tratos.

Um homem se apresentou como possível pai da criança. Exames serão realizados para comprovar a paternidade.

Homicídio, Jardim Santa Eliza

Caso de homicídio, o primeiro de 2023 em Rio Claro, aconteceu na madrugada deste domingo (1º) no Jardim Santa Eliza. Ariovaldo Borin Júnior, de 42 anos, foi encontrado morto à facadas, com quatro lesões nas costas e uma na barriga. Ainda não há informações sobre o autor do crime. Vizinhos ouviram gritos e barulho na residência e quando saíram na rua, a vítima, conhecida por ” Guerra”, estava caída ao chão. Haviam 3 facas na residência e uma estava com sinais de sangue, todas foram recolhidas pela perícia. A Polícia Militar atendeu a ocorrência.

Baleado na madrugada

Um rapaz de 21 anos foi baleado na madrugada deste domingo (1º). A tentativa de homicídio ocorreu quando a vítima foi apartar uma briga com sua esposa durante as comemorações da passagem de ano, no Jardim das Flores, Grande Cervezão, região norte de Rio Claro. A vítima foi alvejada no abdômen, socorrida na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) no bairro Cervezão e passa bem. O autor dos disparos não foi identificado.