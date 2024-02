Comércio é tradicional e está localizado no Centro de Rio Claro, na Rua 6 entre avenidas 6 e 8

As imagens chamam a atenção. Um incêndio de grandes proporções atingiu uma loja de materiais elétricos localizada no Centro de Rio Claro, na Rua 6, entre as avenidas 8 e 10, na manhã desta quarta-feira (14). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o rescaldo está sendo feito no local e ao menos seis viaturas estão empenhadas no combate às chamas.

Oficiais de Rio Claro, Piracicaba e outras cidades da região participaram do atendimento à ocorrência, assim como a Polícia Militar, Defesa Civil do município, Guarda Civil Municipal, SAMU, Daae e a concessionária Elektro.

As causas do incêndio serão investigadas pela Polícia Civil. Segundo informações preliminares, o fogo teria começado no início desta manhã, no piso onde o estoque permanecia.

As imagens abaixo, fornecidas pelo @sgt_leme mostram a situação do prédio.