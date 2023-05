Mix de sementes e grãos para as araras-canindé. Foto: Bióloga e coordenadora do Projeto Reabilitação de Fauna Silvestre e das atividades de educação ambiental no Centro de Triagem de Animais Silvestres de Catalão (GO).

Governo Gustavo Perissinotto (PSD) contrata empresa para implantar novo centro de reabilitação de animais silvestres em Rio Claro

A Prefeitura de Rio Claro contratou uma empresa de serviço especializado para a implementação do Cetras (Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres) e elaboração de um plano de manejo de fauna de animais silvestres no município. A Raiz Consultoria Hídrica Ambiental foi contratada por R$ 16 mil, através de pregão eletrônico, para atender a Secretária Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Conforme o Jornal Cidade revelou no ano passado, o Cetras deverá ser instalado no Distrito Industrial, na região norte.

De acordo com o contrato, a empresa deverá elaborar toda a documentação necessária para a Prefeitura conseguir todas as autorizações junto aos órgãos ambientais competentes. O documento deverá descrever o plano de entrada do animal silvestre, sua contenção e sua reintrodução ao habitat ou destinação adequada. O plano deve ser entregue em cerca de um mês após a liberação da ordem de serviço.

Prédio para o futuro centro de reabilitação de animais silvestres em Rio Claro ficará localizado no Distrito Industrial.

A implantação do Cetras atende a um acordo judicial com o Gaema – Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente – do Ministério Público de Piracicaba, para atender ao termo de ajustamento de conduta celebrado originalmente em 2017 pela Prefeitura. De acordo com o acordo judicial, ao qual a reportagem do Jornal Cidade teve acesso, o promotor Ivan Carneiro Castanheiro destacou a necessidade de se pensar no Cetras como o equivalente ao pronto-socorro na esfera humana, com atendimento de curta permanência e destinação rápida de aproximadamente 50 a 60 dias para manter o fluxo constante de rotatividade dos animais resgatados com o fornecimento de mão de obra especializada.

A construção do Cetras, propriamente, deve ter um investimento mínimo de R$ 1,2 milhão. O novo prédio ficará localizado no Distrito Industrial. O uso do antigo Horto Florestal para implantação do projeto era uma das possibilidades em estudo, mas acabou descartado para que o local tenha fácil acesso. A partir de análise mais detalhada, feita em conjunto com o Departamento de Fauna da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, optou-se por área com estrutura mais adequada na Rua Meridian com Avenida das Indústrias. Ainda não há um prazo para o início das obras.