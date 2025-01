Casa localizada na Rua 2 entre as avenidas 22 e 24

Moradores alertam que muitas casas são invadidas e servem de esconderijo

Para os moradores da área central e dos bairros vizinhos que se queixam sobre a falta de segurança, um dos agravantes é o grande número de imóveis abandonados. “Uma casa abandonada é um problema para toda a vizinhança. E infelizmente aqui no Santa Cruz isso aumenta dia a dia. São muitos imóveis fechados, e alguns acabam sendo invadidos não somente por usuários de drogas, mas também acabam servindo como esconderijo para os ladrões que furtam ao redor” alerta um morador que prefere não se identificar.

No Centro, um outro caso de abandono preocupa a moradora Denise Nava. Uma casa que está vazia há muitos anos, na Rua 2 entre as Avenidas 22 e 24, agora foi tomada pelo mato e também invadida. “O imóvel está abandonado e completamente tomado pelo mato e por bichos. Minha casa, por mais que eu passe veneno de barata, elas não param de aparecer. Já fui várias vezes na prefeitura, falei pessoalmente com a prefeito em agosto do ano passado”. Até o momento, porém, os problemas continuam. “Só que além da sujeira, as pessoas entram no terreno pra se drogar e usar como banheiro aí a rua inteira fica fedendo” completa a moradora.

As queixas sobre os transtornos trazidos por imóveis abandonados são frequentes entre os comentários de leitores que chegam ao JC. No caso dos terrenos, a prefeitura inicia nesta semana o serviço de limpeza, após fim do prazo concedido aos proprietários para providenciar o serviço Os donos depois receberão a conta pelo corte e remoção do mato.