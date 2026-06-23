Estação Ferroviária de Rio Claro. Foto: Arquivo JC

Tradicional evento gospel integra o calendário oficial de aniversário do município e acontece nesta terça-feira

A Igreja do Evangelho Quadrangular promove na noite desta terça-feira (23) mais uma edição do Paz na Cidade em Rio Claro. O evento, que reúne grande público, já é realizado desde o ano de 2000 e integra o calendário oficial do aniversário do município.

Neste ano, a atividade será centralizada na antiga estação ferroviária, localizada na Rua 1, com programação aberta a toda a comunidade a partir das 20 horas. Em entrevista concedida à rádio JC FM, o vereador Elias Custódio, representando a instituição religiosa, trouxe detalhes sobre a programação e os preparativos.

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Entrevista na JC FM e detalhes do Paz na Cidade

Durante a entrevista na JC FM, Elias Custódio ressaltou a importância do Paz na Cidade para a comunidade local, destacando que a escolha da estação ferroviária como cenário busca acolher o público de forma acessível. O encontro é um marco tradicional nas celebrações de Rio Claro e mantém seu caráter beneficente e de união entre os moradores.